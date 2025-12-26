炎亞綸遭影射「在家寧公關群組」無奈喊冤：入群2分鐘就被踢

百萬YouTuber Andy與前女友家寧先前因財務糾紛對簿公堂，稱在家寧手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、公關、網軍團隊，甚至還有一名「副業很多」的知名男藝人。對於被部分網友猜測涉入此事，炎亞綸26日稱和家寧與Andy都不熟識，之所以會有合照，是因為曾參加展榮、展瑞的生日聚會，無奈喊冤：「入群2分鐘就被踢出去。」

炎亞綸推出新專輯《Ikigai》。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸稱和 家寧與Andy都 不熟識。（圖／晴空鳥提供）

對於捲入風波，炎亞綸澄清當時情況是有朋友問他有沒有可以介紹的合作窗口，但他根本不知道是要介紹給家寧，「我被拉進群組大概2分鐘就被踢掉了，完全不知道發生什麼狀況，在群組裡面只傳過『我介紹好了，你們自己去聊』的訊息。」強調自己與家寧和Andy「私下連聯絡方式都沒有」。

炎亞綸透露新專輯《Ikigai》記錄3年間他的心境與轉變。（圖／晴空鳥提供）

此外，炎亞綸11月20日在生日當天驚喜宣布推出新專輯《Ikigai》，完整記錄3年間他的心境與轉變，「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai（生き甲斐）。」而首波主打〈世上會有對的分手〉一釋出即引發共鳴：「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。這首歌談的是，兩個人都不受傷的分手。不是報復、不是拉扯，而是因為理解、誠實，知道分開反而是更愛對方。」而他將於2026年前往泰國開唱。

