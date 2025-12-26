炎亞綸還原捲「幫家寧抹黑Andy」真相 莫名被拉群組2分鐘：蠻賭爛

炎亞綸最具個人深度的專輯《Ikigai》完整記錄3年間心境與轉變。晴空鳥提供



炎亞綸推出歷時3年打造的新專輯《Ikigai》，今（12╱26）受訪無話不談，被問到日前被影射協助網紅家寧打壓舊愛Andy老師的紛爭，他無奈表示：「我完全不認識家寧、Andy，我連他們的聯絡方式都沒有。」沒好氣地說：「其實我蠻賭爛。」

Andy老師與家寧分手後因公司帳務問題鬧上法院，他10月23日發影片指控家寧一家人涉嫌操縱「網軍公關群組」抹黑他，還有1名「副業多、名氣高的知名男藝人」參與其中，引發外界揣測。

廣告 廣告

對於捲入家寧與Andy老師紛爭，炎亞綸喊冤地說：「蠻衰的，我跟2個一樣都不熟，之所以會在照片裡是因為去展榮展瑞生日。」他表示之前有朋友詢問有沒有合作窗口，「我就介紹，我有被拉進一個群組，2分鐘我就被踢掉，我也不知道是什麼狀況，我完全不知道是要介紹給家寧」。

至於為何當下沒立即澄清？炎亞綸無奈地說：「我在那個群組裡面大概只有2句話，『我介紹好了，你們自己去聊』，然後就被踢掉，我就因為這樣背黑鍋，我很難解釋清楚我只是在裡面2分鐘。」

至於如何發現Andy老師影射的是自己？炎亞綸說：「一開始是我介紹的那個人打電話跟我說『這個講的是你』，我說『蛤？什麼東西？』我其實連LINE的帳號都已經被盜沒有在用。」面對無妄之災只能苦笑說：「沒事、沒事，今年是一個很好玩的1年。明年害太歲、有小人作祟，我有去點燈了。」

更多太報報導

曾莞婷菜市場吃得開 張立東忙護花糗凸槌

炎亞綸親揭被鬼鬼排擠內幕 友誼急凍1年「強求不來」

A-Lin唱到情緒潰堤 控億萬名導「總是讓我哭」