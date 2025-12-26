炎亞綸還原「家寧公關危機群」內幕 無奈發聲：我被拉進2分鐘就被踢

炎亞綸再度澄清自己與Andy老師、家寧雙方其實都不熟。（圖／晴空鳥提供）

網紅「Andy老師」今年10月公開指控前女友家寧的種種爭議行徑，更爆料對方曾成立「危機公關群組」，找來媒體與藝人從旁操作、指導輿論方向，相關說法曝光後，也讓外界矛頭一度指向炎亞綸。對此，被影射的炎亞綸今（26日）首度正面回應。

之前Andy老師拍片爆料，指在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、公關、網軍團隊，甚至還有一名「非常有名、副業非常多」的男藝人，相關線索曝光後，網友開始點名炎亞綸；

炎亞綸近日錄製Podcast節目《激罵揪某聊》，在節目上透露：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」今他再度澄清自己與雙方其實都不熟，表示：「之所以會有合照，是因為展榮、展瑞生日聚會，有朋友問我有沒有可以介紹的合作窗口，that’s all。」他透露，當時甚至不知道要介紹給誰，「我只是被拉進群組大概2分鐘就被踢掉了，也完全不知道發生什麼狀況，只是說了一句『我介紹好了，你們自己去聊』。」

炎亞綸也直言，自己向來不會隱藏真實身分，「我從來不會藏我自己的名字，應該就是這樣的狀況」。至於與家寧、Andy老師的私下關係，炎亞綸再次澄清，雙方完全沒有私下聯絡，「連聯絡方式都沒有，也不知道還能怎麼辦。」面對今年接連不斷的風波，他苦笑表示：「今年真的是很好玩的一年。」並自嘲提到，明年還將「害太歲」，語氣中流露無奈與感嘆。

