炎亞綸酒後吐真言！因「江宏傑」與小賴爆誤會 多年心結首攤開

《我偷偷升級》是炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道，最新一集中，炎亞綸邀請好友小賴進行一場「好友微醺真心話」，原本就相識多年的兩人，在酒精催化下卸下心防，毫不保留地坦露心裡話。
節目以「抽題真心話」作為互動開場，當小賴抽到「被誤會也懶得澄清的事」時，突然提起自己與炎亞綸之間，其實一直存在著一個與江宏傑有關的誤會，話一出口立刻讓現場氣氛一轉，也勾起兩人塵封已久的心結。
回憶當年，炎亞綸曾有意邀請江宏傑加入旗下經紀公司晴空鳥，但因為從側面聽聞「小賴與江宏傑交情甚篤」，一度擔心是否會踩到好友界線，於是對此事有所保留。沒想到後來經紀公司其他同仁先行接洽江宏傑，並順利完成簽約，讓炎亞綸事後才驚覺：「我都還沒跟小賴解開誤會，人就已經談下來了。」這段未說開的誤解，也在無形中讓彼此心中留下疙瘩。
聽完炎亞綸的說明後，小賴也分享，自己與江宏傑私交甚深，對方來台北工作或遊玩時，幾乎都借住在他家。兩人會成為摯友，正是因為在江宏傑人生低潮時相識，小賴一路陪伴他走過風雨，情誼因此更加深厚。小賴也坦言，自己確實曾動念想簽下江宏傑，但評估後發現彼此的專業屬性不同，最終選擇放下念頭。他更笑說，當年江宏傑也曾私下詢問是否適合簽給炎亞綸，「我叫他再多看看啦，因為亞綸那時候剛好在風波中。不過我有研究晴空鳥對旗下藝人的經營方式，是真的覺得很 OK！」這番坦白也讓兩人終於解開多年誤會。
聊到自身一路走來的心路歷程，小賴也難得吐露脆弱面。他坦言，自己其實最不想成為的就是「通告藝人」，這樣的發展從來不在原本的人生計畫中。從選秀節目出道的他，原以為有機會發片，卻在最後一刻被告知因經費不足而告吹。即便如此，懷抱歌手夢的他並未放棄，反而孤注一擲，投入所有積蓄發行專輯，並親自接洽綜藝節目宣傳。然而，因缺乏經紀人協助，在節目資源分配下，他不僅被邊緣化，甚至只能躲在布簾後發聲，無法正式露面，這段經歷也讓他至今仍難以忘懷。
炎亞綸經營YouTube頻道《我偷偷升級》，近日邀請小賴進行「好友微醺真心話」，當小賴抽到「被誤會也懶得澄清的事」時，突然提起自己與炎亞綸之間，其實一直存在著一個與江宏傑有關的誤會，勾起兩人塵封已久的心結。
曾莞婷痛失16年「家人」！急返台見最後一面：我不是好媽媽
炎亞綸經營的YouTube頻道「我偷偷升級」近日推出新一集內容，邀請小賴進行「好友微醺真心話」對談。節目中，小賴主動提起一段與炎亞綸之間多年未說開的誤會，而關鍵人物正是江宏傑。
SJ「20週年特展」 沉浸式任務體驗、偶像拍貼機
