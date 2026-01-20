炎亞綸重登舞台 巡演唱進高雄

炎亞綸20日宣布將推出與新專輯同名的「Ikigai」巡迴演唱會，作為新專輯發行後的首場大型公開演出，他表示能把這場演唱會獻給高雄，開心也充滿期待。

炎亞綸坦言，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，因此巡演首站選在高雄更別具意義。他透露，在歌單安排上將為高雄場精心挑選專屬內容，新專輯歌曲也會在演唱會上首唱；是否有演唱會嘉賓現身？他笑說，待當天揭曉。

談到專輯發行後的心情，他表示，印象深刻的不是成績，而是來自歌迷回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品；直言在這個時代背景下，製作一張完整的音樂專輯，本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差。

他因此更確定，現在站上舞台是適合的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼。展望2026年，他期待走進更多城市演唱，持續以作品與行動回應自己相信的價值。