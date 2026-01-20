炎亞綸開年爆雙喜！「時間、地點」曝光 罕見鬆口吐心裡話

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

炎亞綸耗時3年完成全新專輯《Ikigai》，今（20）日正式宣布推出同名巡迴演唱會，高雄站確定於3月28日，登上高雄流行音樂中心海音館，除了宣布開唱喜訊外，炎亞綸食品副業也傳來好消息，商品獲得國際風味評鑑（International Taste Institute, ITI） 中的一顆星肯定。

炎亞綸宣布今年3月底高雄開唱。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸的「Ikigai」巡演首站選在高雄，對他來說別具意義，他分享，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心。在歌單安排上，他透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌。

廣告 廣告

炎亞綸的食品副業品牌，商品獲得國際風味評鑑（International Taste Institute, ITI） 中的一顆星肯定。（圖／晴空鳥提供）

為了迎接這場演唱會，炎亞綸專注於節目內容與準備，彩排階段全力投入，只要準備到位，真正站上舞台時，其實就沒有什麼好擔心的。談到戲劇創作，他也表示目前產業環境仍受到平台與類型限制，因此選擇成立公司，希望未來能與創作理念與節奏相近的導演、編劇與演員合作，在更穩定的狀態下完成作品。炎亞綸高雄演唱會門票，將於1月24日15:00於全台7-11 ibon機台及 ibon網站正式開賣。

更多FTNN新聞網報導

炎亞綸回歸歌手身份！演唱會首站於曼谷開唱 感性告白粉絲：謝謝沒有離開的你們

周華健緬懷已故好友屠穎！「他突然下了船」 私下交情曝光

TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待

