炎亞綸集結五位藝人私服義賣 攜手李玉璽力挺伊甸愛圍爐

炎亞綸期待3月28日高雄演唱會能順利完成。（晴空鳥提供）

炎亞綸為支持伊甸基金會「愛・圍爐」服務，陪伴更多有需要的長輩與障礙者在農曆年前吃得暖心更暖，號召晴空鳥旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑，共同捐出私服與配件，將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，義賣所得將全數捐予伊甸基金會。

活動自上午11點開賣，炎亞綸與李玉璽也將於下午1點現身義賣現場，炎亞綸表示，隨著身分從藝人跨界成為公司經營者，肩上的責任也更加明確，不只是帶領團隊向前，更希望能為社會多盡一份心力。他也提到，許多為表演服裝其實只穿過一、兩次，與其閒置，不如轉化為公益資源，讓衣物找到新的價值，並將收入化為實際的公益力量。

李玉璽除了戲劇與舞台劇演出，也將迎來全新的綜藝計畫。（晴空鳥提供）

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備；江宏傑捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。許孟哲此次捐出的其中一件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。

馬年將至，炎亞綸表示，過年對他而言是一種回顧與感謝的時刻，因為有一路走來的過去，才成就現在的自己，也讓未來更有方向。他也期待3月28日高雄演唱會能順利完成，為粉絲留下難忘回憶。

蔡黃汝期許專注創作、照顧好健康，並在選擇上更加忠於自己。（晴空鳥提供）

李玉璽分享，每年過年都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。許孟哲笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶孩子到廟裡走走，為家人祈福。

