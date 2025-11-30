炎亞綸預告《Ikigai》巡演不複製貼上！每座城市都會長出自己的故事
生活中心／陳佳侖 台北報導
炎亞綸近來以個人視角出發，跨界《我偷偷升級》全新身份YTR，反應熱烈！今（11/30）也正式宣布《Ikigai》全新巡迴演唱會！首站泰國曼谷正式開賣！這不僅是他生涯首次在泰國開唱，也是暌違三年全新專輯《Ikigai》推出後的首場演唱會，會在曼谷完整呈現。炎亞綸表示，過去這幾年他花了大量時間沉澱與重整，當他意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，讓他覺得這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。這次首站也會加入更多舞台肢體與全新的情緒表達，他笑著補充：「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體可以跟著音樂一起說話。」《Ikigai》十首新歌將在曼谷首次完整演出，成為開啟巡演的第一個章節。
炎亞綸正式宣布《Ikigai》全新巡迴演唱會。（圖／晴空鳥）
談到巡演城市的選擇，炎亞綸表示，現在的演唱會對他而言已不只是展示，而是一種相遇。曼谷會成為第一站，來自他近年重新以表演者視角感受這座城市的方式。他說泰國是一個會讓人自然放下心的地方，街邊小吃的真誠、河岸夜風的安定感，都像音樂裡最不需刻意裝飾卻最能打動人的部分；城市節奏溫柔、不急不躁，讓情緒可以慢慢流動。炎亞綸認為，一座城市若具備願意理解你、願意靜下來聽你說話的氣質，那會是他特別想在那裡唱歌的理由，而曼谷正好擁有這樣的溫度，因此成為開啟巡演最剛好的地方。
炎亞綸正式宣布《Ikigai》全新巡迴演唱會。（圖／晴空鳥）
炎亞綸坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是一件很幸運的事。」多年後，當這件事真正發生，他感受到的不是夢幻，而是一種踏實，像走過一些路、經歷一些事之後，抵達了一個意料之外卻很適合自己的地方。雖然現在擁有 CEO、創作者等多重身分，但他說，只要站上舞台，心里最先回到的永遠是歌手的初心，不是展示，而是與觀眾共享同一個呼吸的瞬間。他也笑說自己會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待，希望用最真誠的方式向第一次見面的觀眾打招呼。「我真的很珍惜這一刻。」他表示，這場演唱會對他而言，是一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」
炎亞綸正式宣布《Ikigai》全新巡迴演唱會。（圖／晴空鳥）
曼谷對炎亞綸來說是一場重啟儀式。《Ikigai》十首新歌將在這裡首次完整呈現，正式掀開巡演的第一頁。他表示，每一場演唱會都會依照當地城市的性格、觀眾能量與城市情緒重新調整內容，因此曼谷會率先看見《Ikigai》的全貌，而之後的每一站也都會長出屬於那座城市的獨特篇章，不會有兩場演唱會完全相同。炎亞綸分享，這次舞台加入更多肢體語彙，讓身體與音樂一起說話。《Ikigai》記錄了他近年在多重身分間累積的心境，包括責任、脆弱與被理解的渴望，而曼谷成為第一次聽見這些情緒的城市。他說，踏上舞台的那一刻，他永遠先回到歌手的身份。
《Ikigai》World Tour 泰國曼谷站將於泰國 TTM、Trip.com「攜程旅行網」同步開賣，售票自 11 月 30 日正式啟動。更多巡演城市與演出資訊將陸續公布，敬請期待。
各售票網與開賣時間：
泰国TTM：11/30 19：00（曼谷時間）
https://www.thaiticketmajor.com/index.html
Trip.com ：11/30 20：00（台北時間）
繁中：https://hk.trip.com/t/aaronyantc
英文：https://th.trip.com/t/aaronyanen
携程旅行网
https://sdp.ctrip.com/?jBOunmX593E
KKTIX ：12/02 15:00（台北時間）
https://fourfoldfirelightyear.kktix.cc/events/ofebh
原文出處：炎亞綸《Ikigai》 巡迴演唱會開賣狂炸！首站曼谷火力全開
