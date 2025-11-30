炎亞綸首度泰國曼谷開唱 「謝謝沒有放棄的自己」

炎亞綸近日推出新專輯，現在宣布將於泰國曼谷展開「Ikigai」巡迴演唱會，是他生涯首次在泰國開唱。他表示，泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，讓他覺得這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。

其實炎亞綸從未想過會在泰國開個人演唱會，雖然現在擁有CEO、創作者等多重身分，但他只要站上舞台，就會重拾歌手的初心。他笑說會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待，希望用最真誠的方式向觀眾打招呼，「我真的很珍惜這一刻，謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」屆時除了會首次完整演出新專輯十首新歌，也會加入更多舞蹈動作。

廣告 廣告

過去這幾年炎亞綸花了大量時間沉澱與重整，當他意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。他說泰國是個會讓人自然放心的地方，街邊小吃的真誠、河岸夜風的安定感，都像音樂裡最不需刻意裝飾卻最能打動人的部分。

炎亞綸只要站上舞台，就會重拾歌手的初心。（圖／晴空鳥提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導



