炎亞綸驚喜揭新專輯上架＋海外巡演開跑 新歌把最難離開寫成最溫柔分手學哲學

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】藝人炎亞綸生日會（11/20）生日當天舉行，現場除了近距離寵粉互動，更直接送上「雙重大驚喜」：全新專輯《Ikigai》10 首歌在生日當晚全面無預警上架，同步公開海外巡迴計畫！現場除了近距離寵粉互動，更直接送上「雙重大驚喜」：歷時三年「量心打造」的全新專輯《Ikigai》10首歌在生日當晚全面無預警上架，同步更公開海外巡迴計畫！活動接近尾聲時，全場歌迷突然集體送上驚喜祝福，來自香港、澳門、日本、韓國的粉絲跨海到場相挺。壽星收到厚厚一疊手寫卡片，他一邊在台上分享內容、一邊被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半忍不住落淚，現場瞬間哭成一片，溫馨破表。

這場生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合他過去兩三年真正投入的創業家身份，也讓粉絲以新視角理解他在音樂之外的生活。他設計「司機、行政助理、情緒保全、垃圾分類員」等角色，象徵CEO 身邊的實際與心理需求，例如「垃圾分類員」代表整理心裡的情緒垃圾。今年生日會不以演出為主，而是希望大家將重點放在聆聽他的《Ikigai》新歌世界。炎亞綸坦言每年吹蠟燭都有一點尷尬，但這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。他也宣布啟動 YouTuber身份《我偷偷升級》，帶大家看見他身為 CEO 的日常：奔波、談判、開會、產業開發等。最後更霸氣公布接下來海外巡迴演唱會12月開跑，首場泰國站，讓粉絲能以全新專輯內容享受現場魅力。

▲壽星炎亞綸收到厚厚一疊手寫卡片，讀到一半忍不住感動落淚（晴空鳥提供）

炎亞綸歷時三年打造的全新專輯《Ikigai》已經全面上架！這是他從 2022 年做到 2025 年、耗時最久的一張作品，也是出道以來的第七張專輯。他形容這張作品像透視自己的生命切片：放慢腳步、重新面對自己，最後再把情緒消化成音樂。這次「金曲製作人」陳珊妮全程監製與陪伴，也是兩人繼《摩登原始人》《Live a Life》EP、《我願意》OST 後的第四次合作；「金曲作詞人」葛大為則是首次完整包辦全專詞，共同從炎亞綸的日常發想：舉凡追劇不加速、怕暴雷、愛貓愛狗、守住回憶、深夜宵夜等這些細微真實日常都是炎亞綸的 Ikigai。新專輯主題取自日本哲學「Ikigai（生き甲斐）」：每天讓人活下去的小理由！十首歌記錄他三年的心境軌跡。他說：「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai。」。

炎亞綸全新專輯《Ikigai》首波主打〈世上會有對的分手〉一釋出便引發共鳴。炎亞綸坦言許多人成熟後仍在關係中反覆受傷，一句「改天聊」「我先洗澡」都可能讓人懷疑自己是否被需要。他說：「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。」，這次新歌談的是「兩個人都不受傷的分手」：不是報復、不是拉扯，而是因為理解、誠實，知道「分開反而是更愛對方」！他繼續感性的說：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」炎亞綸也希望透過這首歌讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。

▲炎亞綸生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合這幾年真正投入的創業家身份 （晴空鳥提供）

炎亞綸全新專輯《Ikigai》集結豪華陣容，由陳珊妮擔任製作與 A&R，葛大為首次一人包辦全專輯的歌詞，並邀請呂紹淳、王雙駿、賴偉哲、徐千秀、蘇珮卿、Dizparity、Musa 明馬丁、周菲比、劉家凱等重量級音樂人共同編曲。炎亞綸表示：「珊妮老師對聲音的細緻度極高，她解析音樂的維度比一般人多好幾層，常能聽出我忽略的細節，也帶我從不同角度重新理解一首歌。」在她的調整下，他的唱腔被帶回更真實、down to earth 的狀態。而葛大為則像「親密的旁觀者」，將他三年的情緒、生活與秘密完整寫進詞裡，貼合度高到他一句都沒修改。他說：「這張專輯從旋律到文字都沒有矯飾，是誠實交付給聽眾的量心之作。」。