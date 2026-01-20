炎亞綸高流開唱賣票倒數 率先曝光「過去與現在的連結」

【緯來新聞網】炎亞綸耗時三年完成全新專輯《Ikigai》，今（20日）正式宣布推出同名巡迴演唱會，高雄站確定於 2026 年 3 月 28 日（六） 登上高雄流行音樂中心海音館，並將於1 月 24 日本週六15:00 於全台7-11 ibon機台及 ibon網站正式開賣。作為新專輯發行後的首場大型公開演出，他形容能夠把這場演唱會獻給高雄，是一次讓他感到開心、也充滿期待的相聚。《Ikigai》巡演不僅是音樂作品的舞台延伸，也象徵他在修整三年後，重新回到舞台、與觀眾對話的重要起點。

炎亞綸 3月28日《Ikigai》高流開唱。（圖／ 晴空鳥提供）

他分享，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心。在歌單安排上，他透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌。目前曲目仍在規劃中，希望讓整場演出在音樂與情緒層次上更加完整。



至於舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋；是否有合作或來賓現身，他則笑說，這同樣留待當天揭曉。此外，他近期也在 YouTube 頻道《我偷偷升級》中分享生活側寫，挑戰「一日貓奴」，親自照顧多隻貓咪，從清理貓砂到餵食陪玩全程投入，笑說過程並不輕鬆，卻也更深刻體會到陪伴與責任的重量，呼應《Ikigai》所探討的生命狀態—在平凡付出之中，找到生活的意義。



談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言，最讓他印象深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品。他直言，在這個時代背景下，製作一張完整音樂專輯本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差。也正因如此，他反而更確定，現在站上舞台是一個剛剛好的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼。

炎亞綸 抽空擔任一日店長與粉絲互動。（圖／ 晴空鳥提供）

為了迎接這場演唱會，他專注於節目內容與準備，彩排階段全力投入，只要準備到位，真正站上舞台時，其實就沒有什麼好擔心的。談到戲劇創作，他也表示目前產業環境仍受到平台與類型限制，因此選擇成立公司，希望未來能與創作理念與節奏相近的導演、編劇與演員合作，在更穩定的狀態下完成作品。《Ikigai》也成為他此刻重新回到舞台、重新掌握創作節奏的重要起點。



近年同時投入音樂創作、影視製作與品牌經營，炎亞綸坦言，「品牌經營者」與站在舞台上的自己，是截然不同的角色，也讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡。談到火火選物，他表示品牌已逐步建立節奏，並持續在品質、製作與物流層面精進。在2026年 International Taste Institute（ITI）國際風味評鑑中，旗下人氣產品「HOHOS 梨花酥」榮獲一星風味獎章肯定；該評鑑以嚴謹盲測制度聞名，並被譽為「食品界米其林」，評審團肯定其風味表現與整體完成度。



談及公益，他也分享長期關注流浪動物與寵物友善議題，認為公益應回到行動本身。展望 2026 年，他期待走進更多城市演唱，持續以作品與行動回應自己所相信的價值。

