炎亞綸「下雨地震說」翻版？CNN：冰河融化恐致世界最危險火山噴發

編譯林浩博／綜合報導

還記得藝人炎亞綸的「下雨地震說」嗎?10年前他的這說法曾掀起熱議，後又因國外研究證明有此可能性，而讓他被網友封為「先知」。如今除了雨水或許會引發地質活動，國際學界又在探討，全球暖化加速冰河融化，恐怕引起冰層底下的火山噴發。CNN於30日的報導即以聳動標題警告：「冰河融化恐喚醒全球最危險的火山。」

冰島火山的岩漿從裂縫中噴發。（圖／翻攝自X平台 @ORGrimsson）

歐洲最大冰河下潛藏的危機

冰島這裡有著歐洲最大冰河 、阿特納冰原（Vatnajökull），而科學家憂心，因為冰河加速融化的緣故，冰層底下的巴達本加火山（Bardarbunga）將大噴發，2025年1月的一連串強震似乎即是徵兆。巴達本加上次於2014年甦醒，可就帶給冰島200多年來最大規模火山噴發。

冰島位處兩大板塊張裂的中洋脊，島上有著34座活火山，半數都被冰層覆蓋。過去數千年來，冰島地表上厚重的冰，大多融化，如今只剩10%土地屬於冰河的領域。冰島氣象局的火山觀測學者帕克斯（Michelle Parks）研究過往，發現每當冰河融化，當地火山活動就會增加30至50倍，進入長達約1500年的地質活躍期。

冰島火山噴發所產生的炙熱岩漿。（圖／翻攝自X平台 @ORGrimsson）

全球245座冰下火山

如今由人類造成的全球暖化，使得冰河融化加速，科學家莫不憂心忡忡。根據美國狄金森學院（Dickinson College）地球科學教授艾德華（Ben Edwards）所參與的研究，像巴達本加這樣的冰下火山，全球約有245座，距離台灣較近的，有俄羅斯堪察加半島的火山群、中國西藏也有一座；遠一點的，除了已提過的冰島，北美從阿拉斯加一路到北加州、南美的智利安地斯山脈，甚至南極洲，也都有這類火山分布。

研究指出，全球約1.6億人生活在這些火山周邊約96公里範圍，當中20萬人的家距離火山僅4公里左右。因此一旦這些火山變得容易大噴發，恐怕影響重大。

至於為何冰河融化之後，火山活動變得活躍，科學家有一套自己的推測。首先，冰河壓在地表，會對地殼施加向下的壓力；然而，隨著冰河迅速消融，這股壓力降低，地殼就會逐漸彈回來而隆起，炙熱的岩石跟著上升、填補空隙，促使岩石融化，形成岩漿。布朗大學的地球物理學家可林（Allie Coonin）指出，這些新增加的岩漿，「將造成更多且／或更大規模的火山噴發」。

帕克斯也表示，依照岩漿庫的形狀，冰河融化或引發更頻繁的噴發，但也可能使噴發延遲，變為積聚更多岩漿，直至岩漿抵達地表引起更大規模噴發。

百年最慘重火山噴發

報導直言，冰下火山或許是地球上最危險的火山類型。被暱稱「睡獅」的哥倫比亞魯伊斯火山（Nevado del Ruiz），山頂被冰河覆蓋，於1985年11月13日晚間甦醒，其噴發出來著炎熱岩漿，融化了冰層，造成下游河流暴漲，泥濘洪水沿著山坡高速下衝，摧毀了約48公里外的山谷城鎮「阿爾梅羅」（Armero）。居民來不及反應即受困於洪水，這場悲劇釀成了至少2萬3千人罹難，成為近100年來最慘重的火山噴發。

