炎亞綸《Ikigai》巡迴演唱會開賣狂炸 社群掀搶票潮

記者周毓洵／臺北報導

炎亞綸今（30）日正式宣布全新巡迴演唱會《Ikigai》開跑，首站泰國曼谷同步在TTM與Trip.com 開賣，消息一出立即引爆海內外粉絲熱議。這不僅是他睽違三年、推出新專輯後的首場專場演唱會，也是他生涯首度在泰國開唱，開賣瞬間就在社群掀起「一定要搶票」的期待熱潮。

炎亞綸透露，過去幾年他花了大量時間沉澱與重整，直到意識到自己準備好重新站上舞台時，「腦海第一個浮現的地方，就是曼谷。」他形容泰國粉絲多年來的支持不催促、不喧鬧，只是默默陪伴，給他極強的安定感，也因此決定把曼谷選為新旅程的啟動點。他更透露這次舞台將加入更多肢體語彙與情緒表達，「加入舞蹈不是炫技，而是讓身體跟著音樂一起說話。」

廣告 廣告

炎亞輪《Ikigai》專輯新歌將在曼谷首次完整登場，象徵巡演正式揭幕。談到巡演城市的安排，炎亞綸表示現在的演唱會對他而言不只是表演，而是一種「相遇」，希望每一站都能呈現當地不同的能量、情緒與節奏。他認為曼谷是一座能讓人自然放下心的城市，「街邊小吃的真誠、河岸夜風的安定感，都像音樂裡最不需裝飾卻最動人的部分。」

回顧出道時的自己，炎亞綸笑說從來沒想過會在泰國開個人演唱會，「當時只覺得能站上舞台唱歌，就是幸運。」多年後再度出發，他感受到的不是夢幻，而是一種踏實，像走了很長一段路後，抵達命中注定的座標。他也透露自己近期會努力練習泰文，希望能用最真誠的方式和第一次見面的觀眾打招呼。「這場演唱會對我來說，是一句溫柔的道謝：謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」

炎亞綸強調，每一站《Ikigai》都會依照城市性格重新調整內容，不會有兩場完全相同的演唱會，而曼谷將率先完整看見《Ikigai》的核心樣貌。對他來說，曼谷是一場重啟的儀式，也是讓情緒第一次被看見、被聽見的城市。

炎亞綸《Ikigai》巡迴演唱會首站曼谷開賣，十首新歌唱好唱滿。（晴空鳥提供）

炎亞綸預告《Ikigai》巡演不複製貼上，每座城市都會長出自己的故事，有自己的個性！（晴空鳥提供）