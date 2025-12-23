炎亞綸2年後首談性愛影片外流風波 交代動機換刑期

炎亞綸上薔薔的頻道《薔栗膠》首度談及性愛影片流出風波。（翻攝臉書）

炎亞綸近期因發新專輯上了不少Podcast節目，話題幾乎葷腥不忌，近日錄製薔薔的頻道《薔栗膠》，首度鬆口聊起前年性愛影片外流的桃色風波，「理性上我知道我有更多要注意的地方，感性上我無法完全理解，即便到現在，當時對我來說就是一個交往的關係，然後演變到這個狀態，我也是前所未料。」

炎亞綸在經歷與耀樂的桃色風波後，他坦言事仍與耀樂多次見面溝通，「說實在我們生活差太多，他覺得我應該要讓他知道所有的未來要怎麼走，但是老實說，我那時的工作是無法照顧到細節，久而久之就疏於聯絡分開，中間他有很多想法，覺得我是故意疏遠、承諾沒做到。」他檢討自己當時沒察覺對方感受，也沒缺乏溝通才導致事情發生，「或許我讓對方痛不欲生，我覺得我輕忽了。」

廣告 廣告

炎亞綸近期上Podcast節目，話題幾乎葷腥不忌。（翻攝臉書）

談及私密影像外流一事，炎亞綸表示，自己第一時間便著手處理相關影像，甚至聯絡色情網站總部，想盡辦法下架影片，並蒐集證據交由司法單位，「我提供了和前律師、網站之間的聯繫紀錄，讓法官理解我處理這件事的動機。」表示因此才被判最低刑期。他也透露，直到案件告一段落後，才將這些處理過程告知當事人，對方才逐漸理解他並非冷處理。

至於影像為何流出，炎亞綸坦言至今仍無法完全釐清，只知道自己的雲端帳號曾出現異常登入紀錄，相關截圖也已交由法院審視，那段煎熬的日子，炎亞綸形容自己身心俱疲，尤其被在乎的友人疏離，他雖然能理解對方選擇，但也相當受傷，「我也是血肉之軀，每天都要找一個起床的理由。」他不敢把負面情緒帶回家，選擇獨自承擔，只因不想讓父母擔心，尤其母親早已為他承受極大壓力。

更多鏡週刊報導

炎亞綸個人專輯巡演啟動 12月曼谷開唱票價3200泰銖起跳

炎亞綸主動認錯！ 唐綺陽輕鬆看待：把臉顧好就好

炎亞綸40歲生日宣告兩大驚喜 收歌迷手寫卡片「忍不住哭了」