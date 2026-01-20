炎亞綸3月高流開唱 精心準備專屬內容

炎亞綸周末擔任火一日店長，近距離互動寵粉，他也將在3月28日登上高雄流行音樂中心海音館開唱。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸今（20日）正式宣布推出新專輯《Ikigai》同名巡迴演唱會，將在3月28日登上高雄流行音樂中心海音館開唱。他形容能夠把這場演唱會獻給高雄，是一次讓他感到開心、也充滿期待的相聚。在歌單安排上，他透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌。目前曲目仍在規劃中，希望讓整場演出在音樂與情緒層次上更加完整。

《Ikigai》巡演首站選在高雄，對炎亞綸而言別具意義。他分享，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心。至於舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋；是否有合作或來賓現身，他則笑說，這同樣留待當天揭曉。

近年同時投入音樂創作、影視製作與品牌經營，炎亞綸坦言，「品牌經營者」與站在舞台上的自己，是截然不同的角色，也讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡。談及公益，他也分享長期關注流浪動物與寵物友善議題，認為公益應回到行動本身。展望2026年，他期待走進更多城市演唱，持續以作品與行動回應自己所相信的價值。

