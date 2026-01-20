炎亞綸3月28日高流開唱，1月24日開賣。

記者戴淑芳∕台北報導

耗時3年完成全新專輯《Ikigai》，炎亞綸20日正式宣布推出同名巡迴演唱會，高雄站確定於3月28日登上高雄流行音樂中心海音館，1月24日15點於全台7-11 ibon機台及ibon網站正式開賣。

《Ikigai》巡演首站選在高雄，對炎亞綸而言別具意義。他分享，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心。

在歌單安排上，他透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌。