炎亞綸3月高雄開唱藏彩蛋 認清一事「不再急著證明什麼」

炎亞綸耗時3年推出新專輯《Ikigai》，今（1╱20）宣布同名巡迴演唱會3月28日將登上高雄流行音樂中心海音館，談及舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋；至於嘉賓，他笑說同樣留待當天揭曉。

談到《Ikigai》專輯，炎亞綸坦言印象最深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品，直言在這個時代背景下，製作1張完整音樂專輯本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差，正因如此反而更確定現在站上舞台是一個剛剛好的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼，目前則專注於節目內容與準備。

談到戲劇創作，炎亞綸表示目前產業環境仍受到平台與類型限制，因此選擇成立公司，希望未來能與創作理念與節奏相近的導演、編劇與演員合作，在更穩定的狀態下完成作品。近年同時投入音樂創作、影視製作與品牌經營，他坦言，「品牌經營者」與站在舞台上的自己是截然不同的角色，也讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡。

日前炎亞綸現身忠孝SOGO擔任自有品牌火火選物一日店長，近距離互動寵粉；同時品牌也傳來好消息，人氣商品「HOHOS 梨花酥」於2026年國際風味評鑑（International Taste Institute, ITI） 中獲得一顆星肯定，為他近期在創作與事業上的累積再添亮點。演唱會門票1月24日下午3點於7-11 ibon機台及ibon網站開賣。

