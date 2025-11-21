炎亞綸40歲宣布重大消息！鬆口「關係裡反覆受傷」淚灑舞台

炎亞綸日前舉辦生日會。晴空鳥提供

炎亞綸20日生日當天舉行40歲生日會，不僅與粉絲近距離互動，更送上「雙重大禮」、歷時3年打造的全新專輯《Ikigai》無預警上架，同步宣布海外巡迴演唱會將於12月在泰國起跑。活動尾聲，來自香港、日本、韓國等地的粉絲獻上一疊生日卡片，讓炎亞綸在台上念到一半忍不住落淚，氣氛溫馨。

生日會以「大型企業徵才大會」為主題，呼應炎亞綸近年投身創業的生活狀態。他特別設計「司機、行政助理、情緒保全、垃圾分類員」等象徵角色，其中「垃圾分類員」寓意整理心理情緒垃圾，也讓粉絲從不同角度理解他音樂之外的身份。炎亞綸坦言每年吹蠟燭都有點尷尬，今年唯一心願是「身邊的人都健康」。

廣告 廣告

炎亞綸日前舉辦生日會。晴空鳥提供

炎亞綸日前舉辦生日會。晴空鳥提供

全新專輯《Ikigai》是炎亞綸從2022年開始籌備至今年完成的作品，也是他出道以來耗時最久的一張專輯。他形容裡頭10首歌曲是「生命的切片」，包括放慢腳步、重新面對自己，並將3年間的思考、情緒與生活節奏轉化成音樂，「整張專輯從文字到旋律都沒有矯飾，是我最誠實的作品」。

專輯主打〈世上會有對的分手〉釋出後反應熱烈。炎亞綸感慨，許多人在關係裡反覆受傷，一句「改天聊」或「我先洗澡」都可能讓人不安。他想透過這首歌談一種「不彼此傷害的分手」，不是報復或冷戰，而是因為理解與誠實，知道「分開反而是更愛對方」。希望這首歌能陪伴處於情感低潮的人，看見放手背後的成熟與成全。

炎亞綸日前舉辦生日會。晴空鳥提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」

獨家／巫啟賢「高爾夫哲理」伸援手 3年前將羅志祥拉回光裡

獨家／媽媽已認不出他！羅志祥瞞母親病情10多年：還能陪伴就夠了