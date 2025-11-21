炎亞綸40歲生日宣告兩大驚喜 收歌迷手寫卡片「忍不住哭了」

收到歌迷集體送上厚厚一疊手寫卡片，炎亞綸忍不住落淚。（晴空鳥提供）

炎亞綸昨（20）日舉辦40歲生日會，直接送上雙重大驚喜，全新專輯《Ikigai》全面上架並公開從泰國開始起跑的海外巡迴計畫，活動接近尾聲時，他收到歌迷集體送上驚喜祝福，厚厚一疊手寫卡片，他一邊在台上分享內容、一邊被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半更忍不住落淚，現場瞬間哭成一片。

這場生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合炎亞綸過去2、3年投入的創業家身份，讓粉絲以新視角理解他在音樂之外的生活，他設計了司機、行政助理、情緒保全及垃圾分類員等角色，象徵CEO身邊的實際與心理需求，而此次生日會不以演出為主，而是希望大家將重點放在聽他的《Ikigai》新歌世界，畢竟每年吹蠟燭都有一點尷尬，這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。

廣告 廣告

炎亞綸舉辦40歲生日會，宣布推出全新專輯《Ikigai》及公開從泰國開始起跑的海外巡迴計畫。（晴空鳥提供）

歷時3年打造的新專輯《Ikigai》，他形容這張作品像透視自己的生命切片，從放慢腳步、重新面對自己，因此才取名為日本哲學「Ikigai（生き甲斐）」，每天讓人活下去的小理由，他說：「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒，希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai。」

炎亞綸形容歷時３年打造的新專輯《Ikigai》，像透視自己的生命切片。

這次新歌談的是「兩個人都不受傷的分手」，不是報復、不是拉扯，而是因為理解、誠實，知道分開反而是更愛對方，他感性說：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」

更多鏡週刊報導

金馬62／劉若英、林依晨22年久別重逢金馬獎 入圍午宴互換育兒經暖心爆棚

金馬62／入圍最佳男配角另外3位都愛他 黃秋生笑虧：要不要拿香來拜？

金馬62／金馬女配蔡淑臻與女兒入圍 喊話「妳若上台我會很開心」