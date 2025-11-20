炎亞綸40歲生日會 宣布雙重大驚喜

記者王丹荷／綜合報導

炎亞綸昨（20）日迎來40歲生日，特別舉辦生日會與粉絲互動，他直接送上「雙重大驚喜」，全新專輯《Ikigai》10首歌在生日當晚全面上架，同步公開海外巡迴計畫；活動接近尾聲時，全場歌迷集體送上驚喜祝福，來自香港、澳門、日本、韓國的粉絲跨海到場相挺，收到厚厚一疊手寫卡片的壽星一邊在台上分享內容、一邊被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半忍不住落淚。

這場生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合炎亞綸過去2、3年真正投入的創業家身份，讓粉絲以新視角理解他在音樂之外的生活。他設計「司機、行政助理、情緒保全、垃圾分類員」等角色，象徵CEO身邊的實際與心理需求，今年生日會不以演出為主，而是希望大家將重點放在聆聽他的《Ikigai》新歌世界。他坦言每年吹蠟燭都有一點尷尬，這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。

歷時3年打造的全新專輯《Ikigai》，炎亞綸形容這張作品像透視自己的生命切片：放慢腳步、重新面對自己，最後再把情緒消化成音樂，主題取自日本哲學「Ikigai（生き甲斐）」：每天讓人活下去的小理由。他用10首歌記錄3年的心境軌跡，「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai。」

首波主打〈世上會有對的分手〉談的是「2個人都不受傷的分手」：不是報復、不是拉扯，而是因為理解、誠實，知道「分開反而是更愛對方！」炎亞綸表示，許多人成熟後仍在關係中反覆受傷，1句「改天聊」、「我先洗澡」都可能讓人懷疑自己是否被需要，「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。」他感性表示：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓2個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」也希望透過這首歌讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。

炎亞綸被歌迷的溫暖感動落淚。（晴空鳥提供）

炎亞綸在生日會公布新專輯上架、海外巡演開跑。（晴空鳥提供）

炎亞綸暌違3年歸出全新專輯《Ikigai》。（晴空鳥提供）