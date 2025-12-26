炎亞論一次說清楚！衰被指是家寧幕後軍師 傻眼否認：我蠻賭爛
【緯來新聞網】炎亞綸近期發行全新專輯《Ikigai》，今（26日）選在自家辦公室舉辦媒體聯訪，透露其下共4間公司、員工約有40人，年終獎金預估將發放至少200萬元。而這次的宣傳已非過去與他合作的那位，他首提被扯進分手檔YouTuber家寧、Andy老師的紛爭，強調自己真的沒下指導棋，且自己被加入某個群組「2分鐘就被踢出」，對於這件事，直言：「我蠻賭爛的！」
炎亞綸總是衰事不斷。（圖／晴空鳥提供）
Andy老師今年10月揭露前女友家寧的惡行惡狀，爆料對方創立危機公關群組，找來媒體及藝人從中操作與指導，以Andy老師給出的線索，網友全部指向炎亞綸。對此，炎亞綸今接受媒體訪問，首次透露事發經過，解釋到好友問他是否有介紹的宣傳公關，他沒想太多就分享之前配合的人選，「我完全不知道要介紹給誰」。
他強調：「男女生，我都不熟，照片是因為參加展榮、展瑞生日才拍照的，我是朋友問我有沒有介紹合作窗口、我就介紹，我有被拉進一個群組，2分鐘吧？就被踢掉，我也不知道是什麼狀況。」直到Andy老師和家寧事件爆發後，有人跟炎亞綸說「這好像在說你」，他才知道自己竟扯進此事。
這些事算是翻了篇，炎亞綸在事業上很賣力，除了音樂創作與空間經營，正式進軍內容產業，今年9月與導演稅成鐸共同創立「大浪娛樂」，並同步公布四大影視製作計畫，致力於從企劃源頭整合演員、製作、商務三方資源，打造具備 IP 延伸力與國際市場潛力的台灣原創內容，「現在每個決定都不只是影響我，還會影響很多人」。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
