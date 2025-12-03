炎峰國小跨海宿霧 英語說南投、深化文化交流

陳校長帶領炎峰國小學童赴菲律賓學校參訪。（炎峰國小提供）





南投縣草屯鎮炎峰國小為推動國際教育、培養學生英語能力拓展視野，1日上午由校長陳恒聰帶領學生前往菲律賓宿霧大學（University of Cebu, UC）附設小學，進行國際交流活動。炎峰學童任親善大使以英語簡報與才藝展演，向宿霧師生介紹南投的自然景觀與人文風情，跨文化情境中學習用語言連結世界。

宿霧大學附設小學與炎峰國小兩位校長分別致詞，熱烈歡迎遠道而來的友校師生，也期盼藉由這次實地交流，讓學生在真實情境中運用英語溝通，拓展國際視野與跨文化理解。雙方互贈具代表性的紀念品，搭起兩校友誼橋樑。

炎峰學童參訪教堂麥哲倫十字架等歷史文物。（炎峰國小提供）

才藝交流時間，宿霧小朋友盛裝穿著傳統服飾，表演菲律賓經典民俗舞蹈 Cariñosa。透過扇子與手帕的運用，配合輕快的節奏與優雅的步伐，傳達熱情歡迎，也展現菲律賓濃厚的文化底蘊，贏得現場熱烈掌聲。炎峰國小學生以「讓世界看見你」為主題帶來充滿活力的舞蹈演出，用熱情的活力回應宿霧師生的盛情款待。孩子們在舞台上自信大方，展現炎峰學童勇於表達的態度，現場氣氛熱絡。

學習不同國家不同禮儀、宗教文化。（炎峰國小提供）

在文化交流分享活動炎峰學生輪流上台，以英語介紹自己的家鄉與南投特色景點，包括日月潭、清境、九九峰、鳥嘴潭等自然景觀，以及在地美食鳳梨酥及麻糬等。他們以所學的英語盡力說明風土民情，也分享家鄉的人情味與生活故事，展現自信與實力。

炎峰陳校長表示，此次宿霧國際交流是學校推動國際教育的重要一步，透過舞蹈展演與文化分享等活動，讓孩子在真實的跨文化情境中運用英語，拓展國際視野，在與外國同儕互動的過程中，自然提升英語的聽、說、讀能力，讓語言不只停留在課本裡，而是成為連結世界的工具。

宿霧國際交流行程為期六天，後續幾天炎峰學生將在宿霧展開一系列文化體驗融入英語學習的活動，走訪當地歷史古蹟，如麥哲倫十字架及周邊教堂等景點，由英語導覽人員說明宿霧的城市發展與宗教背景，學生在聆聽解說、提出問題與簡單回應的過程中，自然練習英語的聽說能力。

前往自然與野生動物園區及冒險公園，在英語導覽與安全說明中學習相關生態與環境保育概念，孩子一邊觀察動植物、一邊用英語記錄與討論，讓自然體驗也成為語言學習的活教材。

最具意義的是安排前往離島偏鄉小學 Caohagan Integrated School 進行拜訪與交流。炎峰學童將以簡單英語進行自我介紹，與當地學生共同互動遊戲，並致贈文具、小禮物與從南投帶來的紀念品，在互動中學習尊重與分享。





