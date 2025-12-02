炎熱中午失智翁獨坐街邊 大同暖警溫馨送回家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局建成派出所日前接獲民眾報案，稱有一老翁獨坐街邊，需警方協助，巡邏員警張峻瑋立即趕往現場，展現警方迅速處置與貼心服務的熱誠。

經了解，該老翁日正當中獨自出門，欲至附近診所看診，不料天氣炎熱，老翁沒走幾步失智症發作，便漫無目地四處徘迴，最終精疲力盡癱坐於街邊，幸有路人發現及時報警。

張員到場後立即上前關懷，暖心的員警擔心炎熱的天氣恐令老翁身體不適，立刻駕駛巡邏車將老翁載返所吹冷氣休息以及補給水分，惟老翁失智已無法正常表達、身上又無身分證件，細心的員警便仔細查看老翁穿著及配件，於其拐杖處發現張貼一張留有電話的標籤紙，最終成功聯繫其兒子到場，著急的兒子到場後終能放下心中的大石，並對員警熱心協助返家頻頻道謝。

大同分局強調，警察肩負守護市民安康的責任，無論是突發事件還是民生大小事，警方始終會秉持熱心、耐心和責任心提供協助。針對高齡者的安全問題，分局呼籲家屬多加陪伴長者外出，以減少意外發生，並提醒民眾如遇任何困難，可隨時撥打110求助，警方將提供即時支援，攜手市民打造安全無虞的居住環境。