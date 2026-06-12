炎熱高溫卻讓膝蓋痛？中醫師解析退化性關節炎夏季更容易發作的原因、改善方法

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許多人認為關節炎在冬天容易發作，氣溫降低時關節僵硬、痠痛加劇是常見現象。然而，隨著夏季高溫來臨，不少退化性膝關節炎患者反而出現疼痛加重、膝蓋腫脹、活動困難等問題。

睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師表示，炎熱天氣不只是讓人容易中暑，對於原本就有退化性關節炎的患者而言，高溫、潮濕及生活習慣改變，都可能成為關節發炎惡化的重要因素。

退化性關節炎是一種隨著年齡增長逐漸出現的關節磨損疾病，以膝關節最為常見。當關節軟骨逐漸磨損、關節液品質下降，便容易出現疼痛、僵硬、腫脹以及行走不便等症狀。

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許多患者認為夏天氣候溫暖，關節應該比較舒服，吳宛容直言，事實上，門診中常看到不少患者在夏季疼痛指數反而上升，其實，夏天造成關節炎惡化的原因相當多元。

夏天造成退化性關節炎惡化的原因

首先是高溫容易造成身體水分流失，當人體長時間流汗卻沒有適當補充水分時，關節滑液的循環與代謝也可能受到影響，使關節潤滑度下降，增加磨擦與不適感。

其次，夏季長時間待在冷氣房也是常見原因之一。許多人從炎熱的戶外進入冷氣強勁的室內環境，溫差動輒超過 10 度以上。反覆冷熱刺激容易使關節周圍肌肉緊繃、血液循環變差，進而誘發疼痛與僵硬感。

此外，夏季午後雷陣雨頻繁，空氣濕度增加，也可能影響部分患者的關節症狀。吳宛容提及，雖然目前醫學上對於天氣與關節疼痛的關聯仍持續研究，但許多患者確實會在濕度升高或氣壓變化時感受到關節不適加劇。

高溫潮濕所帶來的「濕邪」讓你痛

從中醫觀點來看，夏季雖屬陽氣旺盛的季節，但高溫潮濕的環境容易形成「濕邪」。

她解釋，濕邪具有重濁、黏滯的特性，容易阻礙氣血運行，導致關節痠痛、腫脹、沉重感增加。若再加上長期勞累、體重過重、運動不足或年齡增長造成肝腎功能逐漸衰退，便可能使膝關節問題更加明顯。

吳宛容表示，臨床上針對退化性膝關節炎患者，除了依個人體質進行調理外，也會搭配針灸、推拿及相關治療方式協助改善症狀。針灸可促進局部循環、減少發炎反應，並幫助緩解疼痛與僵硬感。

預防關節痛的日常生活改善 6 方法

部分患者經過規律治療後，不僅疼痛減輕，行走能力與生活品質也能獲得改善。除了接受專業治療之外，日常保養同樣重要！吳宛容提醒，日常生活可透過 6 方法做改善：

夏季應養成充足補水的習慣，避免等到口渴才喝水。

冷氣溫度不宜過低，建議維持在 26 至 28 度左右，必要時可使用薄外套或護膝保暖。

長時間久坐者應每隔 1 小時起身活動，促進下肢循環。

選擇對膝蓋負擔較小的活動，如散步、游泳、騎腳踏車或水中運動。

避免突然進行劇烈運動、爬山或長時間上下樓梯，以免增加關節磨損。

若體重過重，也應適度控制體重，減少膝關節承受的壓力。

飲食方面，可多攝取富含優質蛋白質、深色蔬菜及抗氧化食物，例如，魚類、豆製品、番茄、藍莓及綠色蔬菜等，有助於維持肌肉與關節健康。同時應避免過量攝取高糖、高油脂及加工食品，以減少身體慢性發炎的機會。

膝蓋痛非自然老化，別強忍快就醫

吳宛容提醒，膝蓋疼痛不只是老化的自然現象，更不應抱持「忍一忍就會好」的心態。若出現持續疼痛、上下樓梯困難、膝蓋腫脹或活動受限等情況，應及早尋求專業醫療評估與治療。

尤其在炎熱夏季，許多人忽略了高溫與潮濕環境對關節造成的影響，往往等到症狀明顯惡化才就醫。透過及早介入治療、規律保養及良好的生活習慣，才能有效延緩關節退化速度，維持行動力與生活品質。

文 / 黃慧玫、圖 / 巫俊郡