炒作琉球主權！受訪者曾被起底為中共官媒常客 身分神秘、時常簡中發文

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言一出，很快引爆中國怒火，一系列的威嚇與宣傳鋪天蓋地展開。其中，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」，以及幾篇微信公眾號15日紛紛釋出影片、文章，重新掀起「琉球地位未定論」輿論。影片引述一名中國名「魏孝昌」、自稱琉球原住民當地獨立運動人士大肆批評日本政府。

然而，先前台灣媒體《報導者》有關「中國對日的沖繩認知作戰」專題報導中，便起底此人與中國關係密切，不但時常用簡中發文，也會接受中國官媒訪問。報導指，他至少擁有三個名字、背景神秘，傳播對象主要面向中國受眾的特點，已讓沖繩當地記者與學者對他保持距離，深怕推波助瀾「中國對沖繩的認知戰」。

先前《報導者》有關「中國對日的沖繩認知作戰」專題報導中，便起底魏孝昌與中國關係密切。（圖／翻攝自X平台 @robkajiwara）

中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」15日發布影片，再掀起「琉球地位未定論」討論。起底工作室採訪一名「沖繩原住民、漢名為魏孝昌的琉球音樂人」，透過採訪，強調「日本是違背琉球人民意願、入侵併吞琉球，並強行將其改名為沖繩縣，這就是日本殖民琉球的開始。」

魏孝昌還稱，高市的言論可能會挑起戰爭，並表示，「一旦中日開戰，駐沖繩日軍將會成為首要打擊目標，將帶給沖繩災難。」

台媒曾「起底」魏孝昌神秘身分

針對這名叫做「魏孝昌」的受訪者，台灣媒體《報導者》2023年有關「中國對日的沖繩認知作戰主旋律」報導中曾提及此人。

當時報導指，魏孝昌是當地知名且背景最神秘的「琉球獨立運動網紅」，他擁有至少三個名字，先是羅伯特‧梶原（Robert Kajiwara），之後更名為琉球名「比嘉孝昌」與中國名「魏孝昌」。

報導指，魏孝昌出生於夏威夷，自稱是琉球移民後代，且因為拒絕承認日本併吞琉球王國的合法性，堅持使用古名「琉球」來稱呼沖繩。他與在地獨立運動團體不同，魏孝昌在網路上的貼文發文大多是簡體中文，活躍於微博，以及各大中國官媒，受眾顯然不是沖繩當地人。

魏孝昌稱中國理解琉球 與美日溝通「對牛彈琴」

當時魏孝昌接受《報導者》採訪時表示，「中國是一個大國，有很多了解琉球人的聰明人，他們寫了很好的評論並提出了聰明的問題，所以我喜歡用中文交流，古代琉球歷史文獻，也大多是用中文寫的。」並認為美國人與日本人對琉球和中國人有偏見，導致不愛用日文或英文書寫，「因為對牛彈琴」。

之後魏孝昌婉拒《報導者》的見面採訪，數星期後他便po出自己的中國訪問的照片，之後便不再回應《報導者》有關中國認知戰的提問。

琉球獨立議題成中共認知作戰素材

《報導者》當時的報導分析了抖音操作「琉球熱」的手法，發現刻意傳遞的煽動內容會結由沖繩來批評「台灣有事」論調有謬誤，以及沖繩在第一島鏈的重要性。其中煽動性最強、也最頻繁出現的主張就是：「如果台灣有事就是日本有事，那麼琉球有事就是中國有事。」

而對照此魏孝昌再次受訪，很有可能是在中日外交緊張之際，又被中共官方拿來進行「認知作戰」的素材之一。

且查看魏孝昌的X帳號頁面上也可看到，他近日也曾轉發過去常常被事實查核為散布假訊息、或錯誤訊息的中國戰狼網紅「豫章信使」的貼文。

中共以旅客、留學生抵制並非首次

不只中共擅長的認知作戰，中國政府呼籲旅客與學生「謹慎規劃」赴日留學、旅遊事宜。《紐約時報》17日分析指，中共官方過去也曾以中國遊客、中國留學生為籌碼來對日施壓。

今年4月，在美中貿易戰升級之際，中國文化和旅遊部曾以中美經貿關係惡化為由，警告遊客應「充分評估」赴美旅行的風險。該部門還提醒赴美留學生注意安全。

2020年，中國也曾發布措辭更為嚴厲的旅行警告，建議公民不要前往澳洲，理由是Covid-19疫情導致澳洲種族主義抬頭。當時，澳洲正帶頭呼籲對Covid-19病毒的起源展開調查，導致兩國關係持續緊張。

2017年，因南韓部署美國「薩德系統」導致中韓關係惡化，中國禁止旅行社銷售赴韓團體游產品。一家南韓研究機構曾估算，南韓當年在五個月內因減少約330萬中國遊客損失約65億美元旅遊收入。

