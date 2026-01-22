炒作7檔股票1年獲利數千萬 股市神秘大戶今遭搜索約談

台北地檢署。呂志明攝



曾豪擲數十億投入股市的蕭姓神秘大戶，涉嫌利用親友帳戶及公司法人帳戶炒作7檔上市股票，在1年內至少賺進數千萬元，台北地檢署今(1/22)日指揮調查局台北市調查處搜索蕭男及其親友共9處地點，同時以被告身分約談蕭男及其親友共5人到案，全案朝違反證券交易法操縱股價罪方向偵辦。

被業界視為股市金主、大戶的蕭男，於2021年間，透過姊姊、弟、女兒等親友帳戶，以及旗下恩又博、華允資產管理2家公司法人證券帳戶，拉抬燁興(2007)、亞諾法(4133)、大眾控(3701)、英利-KY(2239)、圓剛(2417)、志信(2611)、映泰(2399)等7檔上市股票，不法獲利至少數千萬元。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳玟瑾，今日指揮法務部調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索蕭姓神秘大戶及其親友等6人住居所及蕭姓神秘大戶掌控的恩又博公司、華允公司等共9處，並通知男等5人到案說明。

