炒作7檔股票10月內獲利近5000萬 股市神秘大戶蕭漢森移送複訊

台灣知名股市大戶蕭漢森。呂志明攝



台灣知名股市大戶蕭漢森，涉嫌利用親友及公司法人帳戶，炒作7檔上市股票，不到1年時間獲利高達數千萬元，台北地檢署今(1/22)日指揮調查局台北市調查處發動搜索約談，蕭漢森則在深夜移送北檢複訊。

同被列為被告的蕭漢森姊姊蕭慧中，經檢察官訊問後認為其涉犯《證券交易法》操縱股價罪，諭知50萬元交保；蕭漢森的弟弟蕭漢彬，涉犯同法諭知200萬元交保；蕭漢森的女兒蕭又綺200萬元交保、蕭女的友人劉正翔50萬元交保。

台灣知名股市大戶蕭漢森的弟弟蕭漢彬，200萬元交保。呂志明攝

蕭漢森於2021年間，透過其姊姊、弟弟、女兒等親友的個人帳戶，以及旗下恩又博、華允資產管理兩家公司的法人證券帳戶，對燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）及映泰（2399）等7檔上市股票進行拉抬炒作。

台灣知名股市大戶蕭漢森的女兒蕭又綺，200萬元交保。呂志明攝

檢調查出，主導炒股的蕭漢森，利用拉尾盤方式，先將鎖定的股票拉抬漲停，等到隔天開盤試搓期用個人戶掛單買進同檔股票，同時利用人頭帳戶海量下單，讓市場誤以為主力進場，就在紛紛跟進時，蕭漢森在開盤前幾秒再取消人頭帳戶交易，等到散戶進場後再順手出脫手中持股獲利，在短短10個月內，獲利近5000萬元。

台灣知名股市大戶蕭漢森的姊姊蕭慧中，50萬元交保。呂志明攝

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳玟瑾，今日指揮法務部調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索蕭漢森及其親友等6人住居所及其掌控的恩又博公司、華允資產管理顧問公司等共9處，並通知蕭男等5人到案說明。

蕭又綺的友人劉正翔，50萬元交保。呂志明攝

蕭漢森在台灣股市素有「少年股神」之稱，以精準的投資眼光與低調的行事風格聞名。他與弟弟蕭漢彬長期活躍於市場，早年即展現卓越的投資能力，被視為股市重要的大戶之一。除了金融市場的操作外，蕭漢森亦曾涉足影視產業，為電影《艋舺》的早期投資者之一，展現其多元化的資金運用能力。

值得注意的是，2023年8月間，蕭漢森斥資逾22.87億元成為散熱廠力致（3483）的第一大股東，此舉再度引發市場關注，但也伴隨短線交易及獲利爭議的討論。

此外，蕭漢森及其家人信奉基督教，並成立「得榮基金會」，長期投入青少年生命教育及公益活動，展現其慈善精神與宗教信仰的結合。

