炒房買越久越賺？他們蹲5年脫手「驚人獲利曝」房地合一稅揭真相
財經中心／綜合報導
房市多年走強，屋主究竟賺了多少？進一步從今年上半年的申報現況來看，繳納 20% 稅率的交易量最大，平均每筆交易獲利逼近 450 萬元，顯示持有逾五年的住宅在這波房價飆升中資產明顯水漲船高。從不同稅率回推獲利也可看出，無論短期或長期持有，多數屋主的轉手收益都相當可觀，使房地合一稅成為觀察房市熱度的重要指標。
總計上半年共有 38,777 件申報，稅收約 3 兆 1,144 億元，其中 20% 稅率案件就達 21,124 件，成為市場主力。（圖／民視資料照）
房地合一稅資料申報現況觀察今年上半年的資料，繳納 20%稅率的交易量最大，平均每筆獲利高達443.3萬元，顯示這波房市多頭讓持有超過五年的屋主資產普遍明顯升值，根據財政部統計，今年前六個月全國房地合一稅申報件數共 38,777 件，合計稅收約 3 兆 1,144 億 640 萬元，其中 20% 稅率的案件就占了 21,124 件，遠超其他級距，是目前市場上最主要的交易來源，從不同稅率的繳稅與獲利金額估算，不同持有年限帶來的報酬差異也十分明顯，如適用 45% 稅率的交易平均繳納稅額 61.1 萬元，可推估獲利約 135.8 萬元；35% 稅率平均繳稅 87.3 萬元，約可賺進 249.6 萬元。
專家提醒，多數屋主會選擇持有滿五年再出售以降低稅負，若同時符合自用住宅六年居住要件，還能享 400 萬免稅額，售屋前務必留意相關規定。（圖／民視資料照）
至於申報量最大的 20% 稅率，每筆平均稅額為 88.7 萬元，獲利可達約 443.6 萬元。而適用 10% 稅率的自用住宅案件，由於可享有 400 萬元免稅額，平均獲利更是來到約 735 萬元，根據《三立新聞網》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅制度促使多數屋主傾向滿五年再出售，以降低稅負，因此五年以上持有物件占交易多數。他進一步提醒，若屋主符合自用住宅認定並設籍、實際居住滿六年，除了長期持有降低稅率外，還能享有 400 萬元免稅額，未來若有出售規劃，不妨多加留意相關條件。
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
原文出處：炒房買越久越賺？他們蹲5年脫手「驚人獲利曝光」房地合一稅揭1族群賺翻
