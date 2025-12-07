炒房超好賺？他們忍5年就脫手、平均1人獲利443萬 房地合一稅見真相

記者陳韋帆／台北報導

房地合一稅繳納人數最多的為20％稅率、平均每人納稅88.7萬，等於平均每人獲利443.3萬。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

這幾年炒房有多賺？觀察房地合一稅，以繳納人數最多的20％稅率反推，平均每人獲利443.3萬，顯示這波房市多頭，持有房屋超過5年的屋主，資產都出現明顯增值。

據財政部資料，今年上半年房地合一稅收共38,777件，共課徵約3兆1,144億640萬元，其中繳納20%稅率屋主共21,124件，為所有稅率中最大宗。

進一步觀察繳稅金額及獲利，以課徵稅率劃分，45%平均繳稅61.1萬元、獲利135.8萬元；35%平均繳稅87.3萬元、獲利249.6萬元；20%平均繳稅88.7萬元、獲利443.6萬元；10%平均繳稅33.5萬元，計入400萬元免稅額，獲利約735萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅制度下，促使多數屋主傾向持有滿5年再出售，也讓交易件數占最大宗；他提醒，除持有年限可降低稅負，若符合自用住宅要件，且設籍連續居住滿6年，亦有400萬優惠免稅額，有意售屋者可多加留意。

