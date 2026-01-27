炒泡麵有「大骨香氣」！外地遊客聞香而來

老闆本身很愛吃炒泡麵，索性自己開了一間炒泡麵店。（圖／東森新聞）





台東市區，有位老闆本身很愛吃炒泡麵，索性自己開了一間炒泡麵店，而泡麵被炒過後，香氣升級，加上熬製的大骨湯頭，香味撲鼻。不只價格親民，還有多種口味選擇，每到餐期，不管是內用還是外帶，甚至連外地遊客都會想要特地吃上這個好滋味。

大火快炒，鐵鍋裡不斷翻動炒泡麵，加入青菜、肉片、雞蛋，不只營養均衡，色香味俱全，濃厚香氣讓人垂涎三尺，倒進碗裡好料上桌，尤其天氣冷冷的，客人一口接著一口，真的超唰嘴。

顧客：「他的泡麵很好吃啊，我每次都會來跟他買，泡的是湯而已，炒的吃起來口感跟泡的不一樣，比較獨特啦，因為我自己炒也炒不出來。」

廣告 廣告

這間位在台東市區中華路二段上的炒泡麵，獨特味道也打出名氣，就連外地遊客都想吃上一碗。

老闆楊先生：「曾經有吃過，然後自己也愛吃，所以就開店，炒的會有多一個香氣。」

原來是因為泡麵被炒過之後，風味提升不少，再加入用心熬製的大骨湯頭，香味再升級，老闆吃過之後，難以忘懷這口感，決定開店讓更多人，一起愛上炒泡麵。

顧客：「這邊的比較好吃，他可以加很多料，有專門開一家這種炒泡麵的話，就會想來吃看看，那其實說在於他有很多種類型，包含就是一般我們熟見的統一麵，還有拉麵道，還有一些辛拉麵之類的。」

不只便宜又大碗，還有原味、海鮮、素食等口味，店內來電預訂、外帶的客人都絡繹不絕，在冬天來上一碗，又香又暖的炒泡麵，真的很難抗拒。

更多東森新聞報導

快訊／雨彈襲來！2縣市大雨特報 一路下到明天

冷空氣南下最冷時間曝 鄭明典揭後續變化：代表入春

公股銀發年終！兆豐上看9個月 合庫估7個月

