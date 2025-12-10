炒熱縣長選情 嘉義綠營動起來

民進黨將在明年1月中舉行嘉義縣長初選民調，「英系」立委蔡易餘看板已在街頭亮相。（呂妍庭攝）

民進黨將在明年1月中舉行嘉義縣長初選民調，繼「賴系」縣議員黃榮利掛出看板後，「英系」立委蔡易餘看板也跟進懸掛，因雙方至今無議題攻防交鋒，各跑各的行程，外界看綠營這場縣長初選「佛系競爭」、「異常冷」。不過，兩人都說不能再冷下去，會努力炒熱選情。

蔡易餘欲爭取民進黨提名選下屆嘉義縣長，早已布局1年多的他除持續曝光、密集拜訪山區指標性人物外，英系近期也透過辦初選說明會為他拉票，以「相信翁章梁，支持蔡易餘」為訴求，盼穩固英系在嘉義縣強勢地位。

比起蔡易餘有全國知名度，黃榮利為增加曝光度，宣傳車、看板、文宣品全出動，電視台、電台廣告宣傳也加大力度，更打算掃菜市場、辦親子活動，全面擴散民調初選資訊，為選情加溫。

見對手獲英系相挺，並規畫在各鄉鎮辦說明會，黃榮利說自己沒有派系資源，現階段只能全力衝刺，盡量與民眾互動，爭取不分黨派選民認同。

黃榮利也提到，選情冷對蔡易餘較有利，冷處理也是選舉手段之一，他會盡力炒熱初選氣氛，讓自己在民調勝出。蔡易餘則要大家重視民進黨縣長初選民調，表示不能再冷下去，一定要熱起來，呼籲大家幫他衝刺、拉票。

8年前民進黨嘉義縣長初選，縣長翁章梁和議長張明達打得火熱，兩陣營廝殺激烈，造成兩派支持者情感分裂，至今仍未撫平，這次初選表面看似平淡，檯面下暗潮洶湧，但整體氣氛與當年翁、張之爭仍有如天壤之別。