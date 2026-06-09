炒粿條奪6命！寶林茶室食安致死案落幕 食藥署認定「偶發特殊事件」

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[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台灣近年食安問題頻傳，曾於2024年發生震驚全台的「寶林茶室事件」，食藥署測出該店食材滋生唐菖蒲伯克氏菌並產生毒素「邦克列酸」，造成當時6名食用者死亡。經食藥署長達1年多的監測，並未在食材中再度發現唐菖蒲伯克氏菌或產生邦克列酸等類似案件，因此論定「寶林茶室」為單一偶發的特殊案件。

食藥署論定「寶林茶室」為單一偶發的特殊案件。（圖／寶林茶室臉書）

2024年3月間，曾發生一起震驚全台、關於食安的「寶林茶室事件」，該起事件導致當時食用粿條的6人不幸喪命。食藥署於事發後，確認食材遭到唐菖蒲伯克氏菌污染並產生致命毒素「邦克列酸」。

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經食藥署調查指出，粿條的包裝標示保存方式為常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，若開封後仍長時間存放在溫暖潮濕的環境當中，粿條易受原性生物污染。而寶林茶室當時僅將拆封後的粿條放在桌面下方的層架當中的置物籃內，而該位置緊鄰地面和水溝，以方便製作餐點。

不僅如此，檢方補充，當時的代班廚師胡清富並未落實防止交叉感染、食材先進先出等原則，竟重複使用同一支塑膠袋充當手套，抓取不同時間開封的粿條；並且將新開封的粿條放進使用過的塑膠袋，對食安問題掉以輕心。

事發後，食藥署對寶林茶室持續1年多監測，未再發現食材出現唐菖蒲伯克氏菌或是產生邦克列酸，因此顯示「寶林茶室」為單一偶發的特殊案件。

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