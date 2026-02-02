炒菜改用「水炒式」廚房油煙少 吃起來更甜更營養
營養師林俐岑表示，高溫烹調容易使油脂氧化產生自由基，也會釋放大量油煙，對呼吸道不利，但改水煮或汆燙蔬菜，又會讓水溶性維生素流失，也無法充分吸收脂溶性營養素，最後吃到的可能只剩纖維，營養打折扣，因此建議用「水炒式」，先加水煮滾悶熟蔬菜，再關火拌入少量好油，吃起來甜味明顯、口感清爽，營養也保留完整。
林俐岑近日於臉書粉專發文指出，「蒸蔬菜+後拌油」是蔬菜料理的首選方式，若已習慣使用炒鍋，也可以試試「水炒式」，這是一種健康且科學的烹調方法。
林俐岑提到，許多人為了減少油量，會選擇水煮或汆燙蔬菜，認為較健康，但這會讓水溶性維生素如維生素 C、B 群流失，脂溶性營養素如維生素 A、D、E、K 及茄紅素也無法被充分吸收，水炒式利用水作為傳熱介質，熟了後再加入少量好油，既保留營養，又減少油煙，正好解決這個問題。
林俐岑說，水炒式和水煮不同，可避免高溫油脂氧化產生自由基，同時快速加熱蔬菜，再拌入少量油脂，不僅保留水溶性營養，也能讓脂溶性營養素被人體吸收。
林俐岑教水炒式步驟，先在平底鍋加入半碗至一碗水煮滾，放入蔬菜並加蓋悶煮2至3分鐘，可加少許鹽避免變黃，最後關火後淋上橄欖油或苦茶油拌勻即可起鍋，蔬菜口感清爽、甜味明顯，不油膩，營養也得以保留。
但林俐岑提醒，腎功能不佳者需特別注意，先將蔬菜切小段，用大量水汆燙去除部分鉀，再拌入少量油脂食用，才能兼顧營養攝取與熱量需求。
