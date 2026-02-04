炒菜「一鍋到底」恐釋出毒物！不沾鍋煮下一道菜這樣洗才對

女性不吸菸得肺癌的人不少，一般認為可能跟油煙和空汙有關。無毒教母譚敦慈提醒，有些炒菜習慣要注意，以免傷害肺部健康。

沒洗鍋子就炒下一道菜超NG

很多人炒菜會一鍋到底，不洗鍋就直接炒下一道菜。譚敦慈表示，就像有些人認為魚油很好，因此煎魚後不洗鍋直接炒下一道菜，但其實煎魚時會產生一些有毒物質，如果又繼續炒菜，就會附在菜上面，而且不只煎魚，煮其他菜也是，只要用廚房紙巾擦一下都可以看到焦黑的物質。建議每煮完一道菜就清洗一次鍋子，避免吃進致癌物。

廣告 廣告

她也提醒，不沾鍋煮完不能用冷水洗鍋，以免傷害塗層，一般建議洗不沾鍋要先從背面洗，降溫後再洗正面。但是當鍋子很熱的時候，還要煮下一道菜，可以用廚房紙巾擦拭乾淨，再倒一些油擦鍋子，以油易油，擦到只剩下油的顏色，就能繼續煮下一道菜，而且不用再另外倒油。

而最後清洗不沾鍋時，也建議先沖背面再洗正面，鍋子底部也一定要洗，否則可能沾到髒污，加熱時會產生有害煙霧。

看更多：不沾鍋保養祕訣曝光！2訣竅不傷塗層、不生致癌物、延長使用壽命

高溫爆香油煙傷肺 自製蒜油更健康

譚敦慈表示，高溫爆炒蒜頭、洋蔥等辛香料，只要油一冒煙就會產生有毒物質，吸入有害健康，最好加水，讓溫度不會過高，以低溫烹調才不會產生油煙。

而如果想要有蒜香味，可以自製蒜油，做法簡單，將新鮮蒜頭洗淨，乾炒至完全無水分，再倒入瓶中加油封存，放冰箱冷藏可保存約1個月。辣油也是相同做法，可以加點米酒、鹽、白芝麻與黑芝麻，香辣又耐放。

她也提醒，很多人煮麻油雞會用麻油爆香薑片，但其實麻油不耐高溫，很容易產生油煙，建議可以把薑切薄片後，先烤乾冷藏保存，等雞湯煮好再加入乾薑片與麻油調味即可。

看更多：譚敦慈絕不用1種油爆香！這情況恐產生有毒物 食用油保存方法大公開

開火前後都要打開抽油煙機

炒菜時也要記得打開抽油煙機，開火之前就要先開吸油煙機，熄火之後繼續開5～10分鐘，譚敦慈表示，即使在煮完菜後，室內的PM2.5還是很高，因此別急著關掉。

看更多：廚房爐灶、抽油煙機好難洗？日主婦常用2方法 簡單去油汙、低刺激

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／譚敦慈護理師

更多健康2.0報導

維生素C是蘋果20倍！棗子別再整顆啃 營養師曝切片吃有「隱藏好處」

貳樓餐廳包材、玉津咖啡紙盒邊境抽驗不合格被攔 將提高抽驗比例

巧克力糖果驚爆含砷鎘！醫示警：不只是吃太多而是「這點」出問題



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章