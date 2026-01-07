炒菠菜有蝸牛跟泥土 鼎泰豐致歉：加強教育訓練

知名餐飲品牌鼎泰豐向來以高品質服務與餐點聞名，近日卻在高雄爆出食安爭議。（圖／翻攝自爆料公社公開版）





知名餐飲品牌鼎泰豐向來以高品質服務與餐點聞名，近日卻在高雄爆出食安爭議。一名消費者在外帶的炒菠菜中，赫然發現菜葉上不僅黏著一隻黃褐色的蝸牛，甚至還附著明顯的泥塊。由於該道菜餚單價不菲，消費者氣憤將畫面拍照上網，自嘲是「買菜送蝸牛」，質疑名店連基本的洗菜都做不好，引發各界議論。

據了解，當事民眾原本滿心期待享用翠綠的菠菜，卻在翻攪菜葉時發現異物。仔細檢視後，確認是完整的蝸牛與一坨疑似泥土的物質。民眾無奈表示，花了近三百元在名店消費，卻得到這種品質，忍不住發文抱怨洗菜是否真的這麼困難，對於名店的食安把關感到相當失望。

此事曝光後引發民眾熱議。受訪民眾普遍認為畫面令人感到噁心，直言既然鼎泰豐收費比一般店家高，食品安全控制理應有更高水準，若打開餐盒看到沒洗乾淨的食材，觀感確實不佳。也有身為餐飲業同行的民眾表示，既然消費者已經花了錢，業者就必須顧好食安品質，衛生條件絕對是餐飲業的首要考量，這類疏失難辭其咎。

網路討論區也出現不少諷刺留言，有網友戲稱這是「補充蛋白質」，或是反諷「這代表蔬菜沒灑農藥」，甚至調侃這是隱藏版新菜單「菠牛土」。不過，也有部分聲音認為，連鎖名店每日處理大量蔬菜，要在極高出餐量下完全洗淨每一片菜葉，確實存在難度。

實際走訪傳統市場，專業菜販指出，菠菜根部構造容易藏有沙土，尤其是雨天過後，菜葉間難免會有蝸牛附著。經驗豐富的攤商建議，烹調前務必先切除根部，並以大量清水反覆沖洗，將葉片與泥沙徹底分離，才能確保乾淨。

針對炒青菜出現蝸牛的風波，鼎泰豐隨即發布聲明回應。業者強調，店內青菜均會經過多次浸泡與清洗流程，此次事件純屬清洗作業時的疏忽，未確實留意到異物殘留，對此向消費者致上最深歉意。鼎泰豐承諾，未來將全面加強員工的教育訓練與前端品管，避免類似情況再次發生，希望能挽回消費者的信心。

