炒一年抹紅反成回力鏢？ 沈伯洋：收紅錢還洩密才是真正犯法

民進黨立委沈伯洋。 圖：蕭依岑/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被檢方依涉犯《國安法》、《貪污治罪條例》等罪聲押禁見獲准。對此，民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨在臉書發文直言，長期以來國共陣營最典型的操作模式，就是「自己在做什麼，就先抹別人在做什麼」，如今事實逐漸攤在陽光下，過去被炒作長達一年的「抹紅指控」，反而成了對照現實的諷刺。

沈伯洋指出，過去一年來，特定媒體與政治勢力不斷操作所謂「紅熊」標籤，試圖將抹紅作為政治鬥爭工具，但隨著司法調查進展，真正引發社會震驚的，卻是「誰在收紅錢」這個問題。他直言，結果證明，長期炒作他人「親中」、「收錢」的人，反而暴露出更嚴重的問題。

沈伯洋進一步區分「失格」與「犯法」的界線指出，當一名記者選擇當「爛記者」，或許是職業操守的問題；但若是「收紅錢的爛記者」，已經涉及嚴重倫理爭議；而一旦「收紅錢，還進一步洩漏軍事機密」，那就不再是道德層次，而是明確觸犯法律。

綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，17日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，法院已裁准羈押禁見。

