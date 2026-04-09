炒TDR判30年定讞後失蹤 鍾文智逃亡「同鄉友人涉藏匿人犯」！3人下場曝光

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鮑魚大亨鍾文智逃亡，3名友人涉嫌藏匿人犯遭到判刑。資料照片

「連一鮑魚」、「摩坦利投資」公司負責人鍾文智炒作多檔存託憑證（TDR），判刑30年5個月定讞後棄保潛逃，至今仍未到案，但檢方掌握鍾的同鄉鄭畯中、游致暐及馮建英3人，在他逃跑當天協助開車接應、製造斷點，北檢去年9月偵結，依藏匿人犯、偽造文書等罪起訴鄭、游、馮姓3人，台北地方法院9日進行一審宣判，判處鄭畯中6月徒刑，得易科罰金、游無罪，馮建英則在通緝中。

檢方掌握，高等法院前年10月14日評議無須延長鍾文智的科技監控，並於同月17日解除，讓鍾得以不受拘束、自由行動。而後由鄭畯中駕駛銀色NISSAN，多次為鍾文智模擬逃亡路線。

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去年3月12日，最高法院駁回鍾文智的上訴，判刑30年5個月定讞，鍾文智於同日下午2點28分，在北市信義區信義路五段，搭乘營業用小客車前往新北市石碇區，而鄭畯中則開著另一台小客車搭載馮建英，在石碇區靜安路1段等待鍾文智，3人半路改懸掛偽造車牌，躲避查緝。

同日下午3點43分，鍾文智3人在新北市平溪區轉搭游致暐駕駛的銀色TOYOTA，往宜蘭頭城方向逃逸，並製造追查斷點，之後鍾文智於隔日搭乘船隻逃亡大陸地區。

成功協助鍾文智逃亡後，游致暐還陸續以10萬、19萬價格賣車滅證，檢方偵結後，將鄭、馮、游3人依藏匿人犯罪起訴，其中鄭、游否認犯行，且製造多重斷點，讓執法機關難以追查，因惡性重大被求處1年8月的重刑。



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