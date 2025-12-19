炒TDR海撈5億！鍾文智被判刑18年大逃亡 北市警收賄幫簽到被揪出

社會中心／陳韋劭報導

炒鮑魚大亨鍾文智被判刑隨即逃亡至中國。（圖／資料照）

知名連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控自2010年起，陸續炒作多檔台灣存託憑證（TDR），套利5.3億餘元，累計刑期達32年1月，最後被判應執行18年定讞。最高法院宣判當天，鍾文智隨即展開逃亡，成功搭船偷渡中國。檢調近日查出北市派出所李姓副所長等人涉嫌收賄，幫助鍾文智偽造派出所報到簽名，李姓副所長今晨已被檢方聲押。

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控於自2010年起，以相對成交、高買低賣等手法操控TDR價格，炒作歐聖TDR獲利9千萬餘元，炒作揚子江TDR獲利1億9千萬餘元，另炒作超級、明輝、特藝等3檔TDR分別獲利9千萬餘元、60萬餘元、1億3千萬餘元，總計5檔TDR套利4.9億餘元。

最高法院認鍾文智犯違反證交法操縱證券交易價格等5罪，分別判處3年3月至9年10月不等刑期，另又犯利用人頭洗錢罪，分別判刑8月、10月，總刑期共計30年5月。

高檢署日前又追出鍾文智涉犯另一件違反證交法罪，確定總刑期共32年1月，不法獲利累計達5億3千多萬元，經向高院聲請定應執行刑，高院裁定鍾合併應執行18年徒刑定讞。

鍾文智逃亡路線。（圖／翻攝畫面）

鍾文智在今年3月12日判刑出爐當天，透過屏東縣同鄉好友鄭畯中、馮建英，以及曾在車行工作過的友人游致暐協助逃亡，一行人使用偽造車牌車輛接應鍾文智至平溪區台2丙線某處，再轉搭游致暐所駕駛的銀色轎車前往宜蘭，於頭城交流道下匝道，鍾文智於隔天（3月13日）搭乘不明船隻逃往大陸地區。北檢已依藏匿人犯等罪嫌起訴鄭畯中等3人。

鍾文智逃亡後引起社會關注，高等法院合議庭被質疑解除鍾文智的電子監控「未送達、未公告、未宣示」，導致檢察官無法抗告，讓鍾文智有機會趁機逃亡。高等法院為此召開自律委員會，決議建議將合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松送法官評鑑。台北地檢署也收到民眾檢舉兩名法官涉枉法裁判、圖利等罪後，已分他字案調查。

檢調持續追查鍾文智逃亡案，懷疑警方有人遭買通、暗助鍾逃亡。昨天（18日）檢警調展開搜索，北市信義警分局福德派出所前副所長李俊良涉嫌收賄、替鍾偽造簽名報到，被檢方聲押，另現任副所長古志銘及梁思強等2人涉犯圖利罪，皆以30萬元交保候傳。

北市福德派出所前副所長李俊良遭聲押。（圖／翻攝畫面）

