「炙熱冰雪」捧紅千億級市場 冰雪經濟寒冷中燃起熊熊火焰／張全林

▲在2026哈爾濱國際冰雪經濟博覽會冰雪裝備展區，小朋友觸摸製雪機現場製造的雪花。

張全林

當新疆阿勒泰的孩子們已度過首個“雪假”，4200多公里之外，上海市民正為深冬飄落的第一片雪花而雀躍。隨著一場瑞雪降臨，全國熱門雪場的票務瞬間緊迫。下雪了，要不要去戶外真雪場「呲溜」一下？氣溫走低，滑雪裝備銷量卻熱度攀高。

冰雪經濟實現質的有效提升和量的合理增長。中國旅遊研究院報告預測，2025至2026年冰雪季，中國冰雪休閒旅遊規模可望達3.6億人次，收入或超4,500億元。冰雪旅遊不僅規模在擴張，更伴隨著品質與結構的全面升級。以哈爾濱、瀋陽、長春、張家口等為代表的北方城市正從「資源引人」轉向「服務留人」。哈爾濱冰雪大世界、長白山粉雪、「淘學企鵝」等冰雪IP正釋放巨大商業價值。冰雕技藝、冰雪攝影、雪國列車等成為遊客喜愛的文化產品。而在南方城市，小型化、模組化的冰場在商業綜合體不斷上新，如GATE M西岸夢中心，1500平方米的冰場已成引流招牌；上海薈聚，在一樓冰場設計了人工極光與定時下雪特效，給遊客帶來別樣體驗。遊客花費正從交通、住宿等「硬性支出」升級到娛樂、康養、文創及科技體驗等「彈性支出」。

廣告 廣告

冰雪旅遊市場成長潛力大。中國旅遊研究院調查顯示，74.8%的受訪者希望在2025-2026冬季體驗冰雪休閒活動，更有50.5%的受訪者計劃進行遠距離的冰雪之旅。 2025年，華南地區以30%的投資佔比、約300億元的投資總額位居冰雪旅遊重資產投資區域之冠。其中，「室內冰雪主題綜合體」投資活躍，旨在打破氣候限制，實現冰雪消費的四季常態化。我國冰雪旅遊從「觀光」向「體驗」邁進，同時為雪地機械、全地形車等冰雪裝備提供了龐大的市場空間。

擴大溢出效應用新體驗黏緊遊客。在不斷豐富產品、強化服務上下更大功夫，讓遊客「開心舒心安心」一個都不少。透過冰雪和城市文化融合，把冰天雪地裡的運動文化、音樂文化、時尚文化、飲食文化、服飾文化、旅遊文化、民居文化、建築文化結合，展現冰天雪地中的民族、民間、民俗文化的特殊價值。充分發揮自然條件優勢，全力打造森林遊、濕地遊、界江遊、邊境遊等特色項目，加速培育露營自駕、旅拍研學、生態康養等旅遊業態，實現冰雪文旅從「一地一季」向「全季」轉變，讓一年四季都能玩出新花樣。

延伸冰雪產業鏈，豐富裝備供給。以冰雪旅遊為引領，中國已形成涵蓋文化、運動、設備在內的全產業鏈格局。 2025年中國冰雪經濟規模已超過1兆元，全國冰雪旅遊相關企業已超過1.4萬家，年增率達11%。冰雪裝備產業涵蓋甚廣，包括冰雪場地設計建造、冰雪場地裝備、個人冰雪裝備等大類。其中，基建及裝備器材是冰雪經濟的重要部分，如冷凍冰場設計、冰場配套設施、冰場安裝、造雪機、索道機械配件、智慧滑雪機、雪地代步機、冰壺、犁式壓雪車、雪道坐牽系統、滑雪機、模擬冰、滑雪板、滑雪鞋、冰刀鞋以及滑雪遊樂設備等。目前冰雪裝備國產化率僅40%，高端依賴進口。應搶奪機遇，探索建置冰雪裝備器材製造業創新中心，加強冰雪裝備器材基礎前緣、關鍵共通技術攻關及先進製造製程研究，不斷提升產品研發能力，並推廣產品迭代創新。透過扶持相關企業發展壯大，推動冰雪裝備產業提質擴量。

中國冰雪旅遊已形成「南北共振、中部崛起、東西協同」的新格局，正從「吸引世界目光」向深化產業鏈轉型升級邁進。（照片翻攝畫面）