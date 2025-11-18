炫名牌卻不付帳？台女紐約屢吃霸王餐 提議「肉償」遭上銬

（記者許皓庭／綜合報導）美國紐約近期接連傳出高檔餐廳遭客人「吃霸王餐」事件，警方已多次逮捕一名 34 歲、居住於布魯克林的女子 Pei Chung。她以假冒美食部落客方式進入多家知名餐廳消費，包括米其林名店在內，但多次拒絕付款，甚至曾試圖向服務人員提出「以性服務抵帳」的提議。根據她在 LinkedIn 上的自我介紹，她自稱 1990 年出生於台灣，畢業於國立高雄師範大學。

圖／美國紐約近期接連發生高檔餐廳遭一名自稱來自台灣的女子 Pei Chung「吃霸王餐」事件。（翻攝 lu.pychung Instagram）

廣告 廣告

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung 住在威廉斯堡一棟高價濱水住宅，社群平台上可見她經常展示名牌包、高跟鞋及奢華自拍。然而，警方資料顯示，她至今至少 5 度因拒付餐費遭到逮捕。她曾至 Peter Luger、Francie、Lavender Lake 等高檔餐廳點餐，並在部落格及 Instagram 上公開炫耀未付款的餐點照片。

多家餐廳指出，Pei Chung 通常盛裝入店，自稱是受邀部落客，營造餐廳與她合作的假象。據悉，Meadowsweet 是受害店家之一，業者透露她會先拍照、用餐，最後卻以各種理由拒付帳單，且多張信用卡全部遭刷退。

Francie 餐廳員工表示，10 月 22 日當天，她用餐後企圖以「交換文章曝光」方式支付 188 美元（約台幣 5850 元），但遭店家拒絕，要求她以正常方式結帳。餐廳老闆溫特曼強調，合作需事前確認，「我們沒有任何合作，所以請她付帳」，沒想到她提供的卡片全數刷不過。

隨後她多次試圖回到餐廳用餐，但因未結清過往帳單遭拒。直到 11 月 7 日，她再度點了 83.83 美元（約台幣 2600 元）餐點後拒付，警方接獲報案，當場將她上銬帶走。

Peter Luger 餐廳經理萊昂納多也指出，Pei Chung 曾在店內消費 146 美元（約台幣 4540 元），結帳時卻消失長達 45 分鐘，最後被發現躲在洗手間。當店員請她付帳時，她甚至問服務人員「是否願意幫她付款，她可以用其他方式回報」，也就是暗示以性服務方式來支付餐點的費用。最終餐廳並未接受此提議，隨即選擇報警。

除了上述事件，她還曾在 Lavender Lake 用餐 97 美元、Motorino Pizza 消費 135 美元後不付錢離開。多起拒付紀錄讓警方密切注意，最終多次將她拘捕偵辦。

從她的 Instagram 可見，帳號擁有約 1.4 萬名追蹤者，內容包括美食照片、性感自拍與名牌展示；而連結至她的 LinkedIn，自稱「1990 年台灣出生」、為「國立高雄師範大學」校友，強調自己是生活與美食創作者。

紐約警方表示，事件仍在調查中，未排除她可能涉及更多同類型案件，後續將依傷害商家財產與詐欺相關法規持續偵辦。

更多引新聞報導

冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈

男友光屁股看直播！女友驚「對著赤鬼伯伯DIY」 本人回應了

