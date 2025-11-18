炫名牌卻不付帳？台女紐約屢吃霸王餐 提議「肉償」遭上銬
（記者許皓庭／綜合報導）美國紐約近期接連傳出高檔餐廳遭客人「吃霸王餐」事件，警方已多次逮捕一名 34 歲、居住於布魯克林的女子 Pei Chung。她以假冒美食部落客方式進入多家知名餐廳消費，包括米其林名店在內，但多次拒絕付款，甚至曾試圖向服務人員提出「以性服務抵帳」的提議。根據她在 LinkedIn 上的自我介紹，她自稱 1990 年出生於台灣，畢業於國立高雄師範大學。
圖／美國紐約近期接連發生高檔餐廳遭一名自稱來自台灣的女子 Pei Chung「吃霸王餐」事件。（翻攝 lu.pychung Instagram）
根據《紐約郵報》報導，Pei Chung 住在威廉斯堡一棟高價濱水住宅，社群平台上可見她經常展示名牌包、高跟鞋及奢華自拍。然而，警方資料顯示，她至今至少 5 度因拒付餐費遭到逮捕。她曾至 Peter Luger、Francie、Lavender Lake 等高檔餐廳點餐，並在部落格及 Instagram 上公開炫耀未付款的餐點照片。
多家餐廳指出，Pei Chung 通常盛裝入店，自稱是受邀部落客，營造餐廳與她合作的假象。據悉，Meadowsweet 是受害店家之一，業者透露她會先拍照、用餐，最後卻以各種理由拒付帳單，且多張信用卡全部遭刷退。
Francie 餐廳員工表示，10 月 22 日當天，她用餐後企圖以「交換文章曝光」方式支付 188 美元（約台幣 5850 元），但遭店家拒絕，要求她以正常方式結帳。餐廳老闆溫特曼強調，合作需事前確認，「我們沒有任何合作，所以請她付帳」，沒想到她提供的卡片全數刷不過。
隨後她多次試圖回到餐廳用餐，但因未結清過往帳單遭拒。直到 11 月 7 日，她再度點了 83.83 美元（約台幣 2600 元）餐點後拒付，警方接獲報案，當場將她上銬帶走。
Peter Luger 餐廳經理萊昂納多也指出，Pei Chung 曾在店內消費 146 美元（約台幣 4540 元），結帳時卻消失長達 45 分鐘，最後被發現躲在洗手間。當店員請她付帳時，她甚至問服務人員「是否願意幫她付款，她可以用其他方式回報」，也就是暗示以性服務方式來支付餐點的費用。最終餐廳並未接受此提議，隨即選擇報警。
除了上述事件，她還曾在 Lavender Lake 用餐 97 美元、Motorino Pizza 消費 135 美元後不付錢離開。多起拒付紀錄讓警方密切注意，最終多次將她拘捕偵辦。
從她的 Instagram 可見，帳號擁有約 1.4 萬名追蹤者，內容包括美食照片、性感自拍與名牌展示；而連結至她的 LinkedIn，自稱「1990 年台灣出生」、為「國立高雄師範大學」校友，強調自己是生活與美食創作者。
紐約警方表示，事件仍在調查中，未排除她可能涉及更多同類型案件，後續將依傷害商家財產與詐欺相關法規持續偵辦。
更多引新聞報導
冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈
男友光屁股看直播！女友驚「對著赤鬼伯伯DIY」 本人回應了
其他人也在看
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 18 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 17 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前
SBL簽賭假球案 球星柯旻豪居核心地位一審判刑7年
前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，不法所得逾2000萬元，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天（17日）判處前球員吳季穎2年徒刑，緩刑5年；柯旻豪7年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
盤點歷年假球案刑度 SBL柯旻豪、班霸最重！再來是黑象事件的他 其他球星下場曝
SBL超級籃球聯賽2023年爆發簽賭案，裕隆納智捷多名球星涉嫌收錢打假球，士林地方法院歷經一年多審理，今（17日）對主要涉案球員重判：柯旻豪 7年徒刑、班霸5年2月，成為台灣運動史上因假球案刑期第一及第二重的案例，再來就是2009年黑象事件中的白手套莊宥霖，他被法院認為扮演關鍵要角，負責媒介球員以及地下組頭，一二審皆重判3年。鏡報 ・ 20 小時前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 1 天前
為了和女友分手! 桃園男竟找友人扮"假警"逮自己
地方中心／綜合報導桃園一名女子向警方報案，自己的男友連同洗車場老闆，被兩名自稱警察"的男子押走，警方大動作啟動攔截圍捕！但真相曝光後，連警察都傻眼，因為整個過程，全是男子一手策畫"自導自演"的分手戲碼。雖是一場烏龍，但行為已經觸法，被警方函送偵辦。眼前兩名男子，被員警團團包圍，嚇到不斷道歉。做壞事被抓包，只好老老實實地，向員警說明自己策劃好的分手行動。原來這名身穿黑衣的邱姓男子，為了跟女友分手，自導自演這一齣戲。他找來兩名好友，假扮員警，告訴女友說在桃園市埔子，一家洗車廠外，被警察帶走，但這句話，讓女友起疑。她說，我問他說是哪個分局他沒跟我將她說我在辦案你滾旁邊一點。男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）拙劣演技漏陷，女友真報警揪假警，警方攔截圍捕，不到半小時，謊言被揭穿。桃園警分局埔子所所長蔡東洲表示，本所接獲女子報案，表示其男友遭自稱警察人員帶走，警方依規定受理，並立即發動攔截圍捕，經尋獲報案人男友，他表示為解決與女友的感情糾紛，請友人配合自導自演，全案依法函請偵辦。男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）男子為了分手，誤導他人，謊報刑案，不僅被函送法辦，這下不分手，都很難了。原文出處：為了和女友分手！ 桃園男竟找友人扮「假警」逮自己 更多民視新聞報導Andy奪走鐘最大獎 自曝「月薪5萬5」還沒回本！生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了台大祭品文真相翻轉？淡X生報復前任發文…網喊只要雞排民視影音 ・ 13 小時前
SBL假球案一審判決下重手！前年度MVP柯旻豪判7年 吳季穎「咬別人」獲緩刑
前（2023）年底爆發SBL假球案重創裕隆納智捷隊，包括曾拿下年度MVP的控球後衛柯旻豪、得分後衛吳季穎及強力中鋒班霸等11名球星捲入假球簽賭疑雲，而翁嘉鴻更逃亡中國遭通緝，讓裕隆差一點滅隊。士林地檢署起訴10球星在內的15名被告，歷經1年8月審理，合議庭今天下重手，依《運動彩券條例》等罪名重判柯旻豪7年、外籍中鋒斑霸5年2月，其他球星分判4年4月到5年不等。而吳季穎則因全招了獲判緩刑。全案可上訴。太報 ・ 1 天前
高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導高雄一名73歲陳姓老翁昨（16）日傍晚開車駛經楠梓區土庫一路陸橋，下橋後於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，隨後再暴衝入機車待轉區，宛如「保齡球般」失控擦撞8台機車造成9人受傷，林姓騎士送醫後不治。高雄市警局楠梓分局今（17）日依涉犯過失致死等罪嫌，將陳翁移送橋頭地檢署進一步偵辦；至於違規部分警方將依法開罰。高雄楠梓區土庫一路昨日下午5時12分發生恐怖暴衝死亡車禍，73歲陳姓老翁把車開下土庫一路陸橋後，於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，造成對方顱內出血，儘管林姓騎士事發當下仍有模糊意識，但送醫後病情急轉直下，晚間宣告不治。另，本案又波及在機車待轉區的8台機車共9名騎士，6名騎士身體與四肢擦挫傷，其中3人骨折入院觀察中，未來需要開刀。事發當下，警方已將肇事的陳姓老翁當場依涉犯《過失致死罪》逮捕，並於今早依涉犯《過失致死罪》與《過失傷害罪》等罪嫌，將陳翁移送橋檢偵辦；而檢警今日亦預計對林姓移工的遺體相驗，以釐清確切死因。陳翁今早遭移送時，記者追問是否知道該路口不能右轉、一名機車騎士被撞死、有無要對家屬表達歉意等問題，戴著安全帽的他不發一語，在警方的戒護下坐入警車。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦 更多民視新聞報導離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷高雄楠梓車禍釀1死! 73歲翁開車衝撞機車待轉區民視影音 ・ 22 小時前
收17萬打假球！柯旻豪坐牢7年 「當領頭羊」被判最重
台灣籃球史上最大規模的假球案，士林地院今（17日）宣布一審結果，涉案10名球員都被判刑，其中柯旻豪被認定為主嫌，吃下最重的7年刑期，並沒收犯罪所得17萬8000元。中天新聞網 ・ 23 小時前
專挑觀光景點下手！「阿妹茶樓」偷日客遭鎖定 蒙古扒竊集團犯案手法曝光
新北市九份知名景點「阿妹茶樓」，14日發生日籍旅客皮夾遭竊案件，警方接獲報案後，調閱監視器畫面，鎖定2名蒙古籍女子涉有重嫌，經報請基隆地檢署指揮偵辦，昨（15日）晚間於瑞芳區將2嫌拘捕到案，經清查相關案件，發現2人8月起即針對各大觀光景點犯案，警詢後移送地檢署，檢方聲押獲准。鏡報 ・ 1 天前
北市「拒測王」第8度酒駕自摔 罰單504萬、禁考33年照樣騎
台北市交通事件裁決所今年7月公布第76次酒駕及拒測累犯名單，其中拒測次數最多、罰鍰最高者即為57歲林彥池。他過去7次拒測共遭裁罰504萬元並被禁考駕照33年，其中台北市3件、共288萬元罰鍰皆逾期未繳，已移送法務部行政執行署強制執行。新店警分局調查，林男14日晚間8時許騎...CTWANT ・ 1 天前
治安亮紅燈！ 改裝車炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團
中部中心／綜合報導持續追蹤台中市這起囂張群毆事件，被打的45歲陳姓男子，是一名小黃運將，被打到全身擦挫傷，警方到場，在附近逮捕到5名犯嫌，事發10小時後，也將跑掉的3名嫌犯，通通逮捕歸案，據了解，他們疑似是為了討債，才會在附近炸街威嚇，台中治安亮起紅燈，也成為議會質詢焦點。男子全身是血，癱坐在地，幸好意識還算清楚，緩緩闡述事發原因，但是大哥你渾身都是傷，送醫比較要緊。不滿改裝車深夜炸街！ 男噴滅火器驅趕遭圍毆＂滿身血＂看似對答如流，但到了醫院治療後發現，這群惡煞，下手真的太狠。家人講到，好心痛，兒子被多人圍毆，傷勢嚴重，送醫治療，而警方這邊，同步展開追緝。男子臉貼地，雙手被警方壓制，另一條路上，也出現搜索畫面，在車上被搜出球棒，還一臉理所當然，他也是其中一位涉案人士，員警在附近，一共逮到5名犯嫌，事發大約10小時後，也將在逃的3名嫌犯，8人全數落網。17日凌晨2點多，這一群人，疑似是因為和附近住戶，有債務糾紛，才會在深夜炸街威嚇，卻意外爆發群毆事件，據了解，涉案成員分別有詐欺、毀損、毒品前科，當街打人，目無法紀，台中治安亮起紅燈。疑討債集團！深夜炸街.圍毆住戶 警逮8嫌以組織犯罪偵辦（圖／翻攝畫面）涉案8人，疑似是討債集團，隨車都帶武器，警方還要查幕後是誰糾眾教唆。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中治安亮紅燈！改裝車深夜炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰聲響炸街擾民！ 雲林改裝車囂張拆車牌暗夜飆速桃園市府圓環驚傳墜樓案 中年男子無生命跡象搶救中民視影音 ・ 17 小時前
不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆
中部中心／綜合報導台中市西屯區發生群毆事件！17日凌晨兩點左右，一名男子，疑似因為不滿路上車輛來回炸街，便拿滅火器上前驅離，雙方爆發猛烈衝突，男子先拿滅火器噴車輛，而駕駛竟拿出球棒揍人，甚至還出現多名同伴助陣，瞬間演變為圍毆事件，警方初估，涉案人數至少7人，目前5名嫌犯已依法送辦，並將持續追查其他共犯。男子站在路中間，拿起滅火器，對白色車輛一頓狂噴，白車駕駛，立刻下車，拿著球棒，對著男子狂砸猛K，同伴一窩蜂加入行列，將男子圍在正中間。不滿轎車深夜炸街! 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆（圖／翻攝畫面）衝突畫面就出現在台中市西屯區，17日凌晨2點左右，大家都已經進入夢鄉，但路上卻出現一群人開著改裝車來回炸街，被害人疑似因為不滿噪音過大，便拿滅火器，下樓理論，卻慘遭痛毆。不滿男子拿滅火器理論，就拿球棒，圍毆揍人，行徑實在囂張，但一群人聽見警方鳴笛聲後，瞬間鳥獸散，員警在附近找到犯嫌車輛，對方還試圖逃逸，大半夜的馬路上，因此上演警匪追逐戰。而根據後續追查，這群嫌犯與被害人，互不相識，疑似是要找附近民眾處理債務糾紛，才會在深夜開改裝車來炸街威嚇，但沒處理完債務問題，反而爆發了群毆事件。不過發生如此火爆衝突，台中治安問題，也成為議會質詢焦點。疑討債炸街! 遭男噴滅火器驅離 5嫌持球棒圍毆遭逮（圖／翻攝畫面）5名犯嫌，將被依傷害罪及聚眾傷害等罪嫌，移送法辦，警方也將持續釐清確切涉案人數，提醒民眾，遇到類似事件，還是要尋找警察協助，千萬別自己上陣處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：不滿轎車深夜炸街！男持滅火器狂噴驅離 反遭駕駛、同伴持球棒圍毆 更多民視新聞報導高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰高雄月世界成「垃圾山」！環保局震怒追查 曝廢棄物來自「這縣市」民視影音 ・ 22 小時前
高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導高雄市楠梓區昨（16）日下午5時許發生一場嚴重車禍；據了解，一名73歲陳姓男子開車下橋後，疑似在路口違規右轉，先撞向一台機車後，接著失控猛撞在待轉區的8名騎士，造成1死8傷的慘劇。事後，陳姓男子被警方依涉犯過失致死罪嫌，移送至橋頭地檢署偵辦。至於被撞死的50歲菲律賓籍林姓騎士，經檢察官今（17）日相驗後確定死因為車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。高雄楠梓土庫一路昨日下午發生嚴重車禍案件；本起事故肇事者的73歲陳姓男子，過去擔任小黃司機時就有違停紀錄，而這次是疑似開車下橋後，違規右轉直接撞向林姓騎士，再衝撞在待轉區的8台機車。本起車禍中，先被撞倒的林姓騎士送醫搶救不治，釀成1死8傷的悲劇；雖然陳姓男子並無酒駕，但他在案發後做筆錄時稱沒看見，因此在警方詢問後，依涉犯過失致死罪嫌，移送至橋頭地檢署偵辦。林姓男子家屬赴殯儀館。（圖／民視新聞）今日除家屬外，檢察官也前往殯儀館相驗林姓男子的遺體，確定對方死因為車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光 更多民視新聞報導「藍天白雲慈濟人」救災從不缺席！劉世芳拜會證嚴法師誠摯道謝小草挺館長扯「政治迫害」！發動上凱道「邀柯文哲、黃國昌」 網傻眼開酸高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦民視影音 ・ 20 小時前