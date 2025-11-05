炫富兼保值！太子集團擁11豪宅26名車 檢警揭詐團洗錢手法

記者楊忠翰／台北報導

檢調搜索太子集團，包括和平大苑。（圖／調查局提供）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動搜索行動，據了解，該集團在台涉及線上博奕、違法洗錢、隱匿犯罪資產及帛琉置產等犯罪行為，核心成員則是天旭國際科技公司負責人王昱棠及人資主管辜淑雯；該集團在台購置大量豪宅及名車，全因這類資產較為保值，成為詐騙集團最佳洗錢工具。

刑事局指出，4日本局在台北地檢署指揮下，與台北市調處分工合作，針對太子集團在台組織幹部、成員之住家及公司執行搜索、拘提行動，本局會同台北市警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，針對天旭公司、顥玥公司等共15據點搜索，並拘提11名嫌犯及8名證人到案說明，同時查扣11部名車，全案持續調查釐清中。

據了解，台灣太子集團從海外母公司陳志手中取得資金後，在台購買和平大苑房產，並由聯凡等8間空殼公司各自持有1戶，至於房貸部分，海外資金先匯到尼爾公司名下帳戶，再由王昱棠命人繳交；當美國發布制裁新聞後，王昱棠指示天旭公司幹部李守禮，將名車過戶到第三人名下，再找另名幹部邱子恩，連夜將車開到北市內湖等地區藏放，王昱棠還指示下屬，將台灣太子集團名下1000餘萬元，緊急轉到尼爾公司名下帳戶。

值得一提的是，台灣太子集團在2019年豪擲38億元，分別透過8間公司，一口氣購置9戶豪宅時，儘管透過不同公司出手，但代表人全是同1人，當初被質疑是中資繞道來台炒房，直到現在才真相大白，原來是詐騙集團將購置豪宅作為洗錢手段，並以和平大宛作為在台據點。

為何太子集團利用購置豪宅來洗錢？雖然豪宅買方容易成為關注焦點，但採用第三方公司持有房屋，相當具有隱蔽性；另外，現今房地合一所得稅的稅制，外資轉手獲利將被課以重稅，短線操作難有實質收益，以公司長期持有的方式則可節稅，但太子集團大手筆購置9戶豪宅，應該不在乎節稅效果，反而是看中其隱蔽性，不易被外人察覺。

至於購買名車洗錢部分，警方指出，主要是保值及炫富的成分居多，而且早期詐騙集團金主都認為，他們把錢全部花光後，就算被檢警抓到也不用賠償，因此現在檢警才會查扣並拍賣名車，讓被害人能早日拿回血汗錢；警方查扣的車輛之中，賓士及BMW只能算是入門款，保時捷休旅車及跑車、Alphard豪華廂型車及特斯拉也算常見，BMW i8、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂及法拉利等超跑，則是線上博弈公司總裁的最愛，有人一口氣收藏總價逾3億元的名車，儼然成為詐騙集團最常用的洗錢手段之一。

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／調查局提供）

