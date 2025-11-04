炫富新選擇：瑜伽品牌ALO進軍精品圈一顆包賣破10萬元！aespa寧寧、Kylie Jenner都在背

洛杉磯瑜伽品牌ALO以簡約時髦的設計感和名人社群行銷手法，擄獲年輕世代的心，穿上ALO成為一種生活品味與品質的展現。雖然ALO備受名人們喜愛，但它的一般運動服裝約台幣兩千至六千元，對普通民眾來說並非遙不可及，比起精品相對容易負擔。不過ALO的野心似乎不只如此，2025年正式推出了包款系列，其定位與服裝明顯不同，高昂的售價已與一線精品相仿，而低調的風格則令人聯想到The Row、Phoebe Philo的靜奢品牌代表，未來勢必成為上流人士的炫富新選擇！

ALO推出手袋系列進軍精品圈

比起每次運動即需更換清洗的運動衣，可以長久使用的手袋包包，會更加注重面料與實用性，算是合理的方向，不過沒想到ALO竟直接以精品等級的規模去籌備！延伸自Atelier系列的奢華型態，採用負責任採購的皮革和麂皮製作，並由義大利佛羅倫斯工匠手工打造，手袋系列以「精緻」為核心，期望能每分每秒的提升生活格調，目前總共推出四種包型，每一款都是無庸置疑的實用！

ALO意念水晶

簡潔的素面設計概念之外，ALO還替每一顆包掛上「意念水晶」！每一顆水晶都是獨一無二、由ALO精心挑選的，巧妙抓住年輕世代的水晶玄學商機。









ALO Voyage旅行袋

Voyage採用經典的旅行袋輪廓，帶來黑色與Espresso棕色皮革款式，提供適合每日使用的小型尺寸，以及輕旅行適用的大型行李袋尺寸，分別搭配煙霧石英和黃水晶吊飾，可拆卸的寬皮革肩背帶不僅方便好背，中性外型男生也能駕馭，Kylie Jenner最新示範的便是此款的全新勃根地酒紅色款式！售價3,600美元，十分高級搶眼。

直達官網





ALO Tranquility 手提袋

Tranquility則是橫向矩形的大托特包，由麂皮材質包身拼皆皮革手提把，容量是肉眼可見的巨大！可以輕鬆收納所有物品，Kendall Jenner私下便是使用這款，背上身效果也十分時髦。

直達官網









ALO Odyssey 保齡球包

Odyssey圓潤的保齡球包型特別討人喜歡，正是aespa成員NingNing寧寧的心頭好！包面採用光滑的小牛皮，空間同樣是非常寬廣，拉鍊拉開可敞開的角度更方便拿取、收納，不論旅行或是日常通勤，都是能為造型低調提升品味的角色，不過3,200美元的售價也令人倒吸一口氣呢。

直達官網





ALO Balance 水桶袋

Balance 水桶袋總共有黑色皮革、黑色麂皮和棕色麂皮款式，柔軟的外觀形狀營造慵懶鬆垮感，是ALO手袋系列中最顯休閒氛圍的款式，較小巧的尺寸則對嬌小女孩們比較友善。

直達官網

