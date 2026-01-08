炫富網紅人設大崩塌！下藥迷姦應召女 拿14張玩具鈔白嫖下場曝光

台中房姓男子2015年間以炫富形象走紅網路，他卻在2022年拿玩具鈔白嫖應召女，二審遭重判9年有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

網路名人「台中房董」房姓男子2015年間以炫富形象走紅網路，近年逐漸消失在大眾視野，他卻在2022年間下藥性侵應召女，丟下14張玩具鈔後就離開，女子清醒後憤而報警，他一審遭被依藥劑犯強制性交罪判刑9年，上訴二審後被駁回、維持原判，全案仍可上訴。

據悉，房男2015年間活躍於台中各大夜店，自稱是模特兒經紀或酒店公關，多次搭訕正妹，還與超跑合影營造土豪形象，卻被拆穿其實是「騎腳踏車上夜店」，更因而得罪黑幫，遭「鯊魚幫」成員動用私刑，被逼自掌嘴、強灌酒後，遭丟包大肚山公墓。

房男近年消失在大眾視野，他2022年12月透過媒介聯繫應召妹「小虹」（化名），約定以7000元代價在三溫暖進行性交易，而在女方為他按摩時，房男蜂王膠飲料哄騙對方喝下，聲稱「喝了會變漂亮」，被害人不疑有他，飲用後卻陷入昏迷。

女子清醒後，發現自己下體疼痛、衣物遭褪去，房男則已消失無蹤，現場則留下14張千元「鈔票」，女子拿錢去結帳時，才驚覺這些都是玩具鈔，氣得報警提告。

台中地院一審時，房男企圖脫罪，辯稱雙方是合意性交，下藥只是為了「降低對方戒心」好使用假鈔，稱自己只想「白嫖」而非性侵，法官根據空瓶檢驗報告及受害者證詞，認定其藥劑強制性交罪證明確，重判9年。

上訴二審期間，房男父母出面護子，母親欲以10萬元和解遭拒，父親則提出精神診斷證明及過往遭霸凌的新聞資料，請求減刑。然而，法官認為房男作案時懂得策劃下藥與準備假鈔，思考與常人無異，且過去的社會事件與本案量刑無關，最終裁定駁回上訴，維持原判。本案仍可上訴三審。

