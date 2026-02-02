炫富？謝典林開箱700坪豪宅稱一般人可負擔 家庭劇院｢看A片很享受｣

謝典林開箱自家獨棟豪宅，設有室內籃球場及寛敞視聽室。翻攝IG 圖：翻攝IG

[Newtalk新聞] 家財萬貫的彰化縣議會議長謝典林近日接受財經網紅的邀請開箱自家全棟約700坪的豪宅，影片中可見住宅內設有室內籃球場、家庭劇院、恆溫酒櫃、豪華衛浴等設施，規模宛如度假會館，裝潢與設備堪比豪宅建案的奢華樣品屋，不少網友傻眼直呼：「第一次看到公職人員炫富。」

為何家中有室內籃球場？謝典林解釋，是因兒子喜歡打籃球，所以在3樓挑高至4樓的室內空間，打造一個室內籃球場供他使用，希望兒子能把家裡當做一個「有趣的地方」；當謝典林開箱家中視聽室、展示巨大布幕時，主持人問這樣大的布幕是要拿來看A片嗎？謝典林回答：「其實也可以」、「也蠻享受的。」

影片最後，謝典林表示，因為彰化的地不貴，這棟「在台北大約是一般人的家庭可負擔。」且他的父親本身就經營建設公司，相比直接買下現成的房子「這樣發小包也比較省。」對此，許多網友留言表示：「第一次看到公職人員炫富」、「這至少要上億吧」、「議長家比豪宅建案還誇張」、「花蓮王輸了」、「這影片是故意的吧？讓姊姊選不上？」

謝典林的胞姊謝衣鳳現為立法委員，同時也是國民黨中央常務委員與彰化縣黨部主任委員，家族在地方政壇與商界具有一定影響力。時任民進黨立委候選人吳音寧2023年12月指控謝家豪宅涉及違法二次施工並占用台糖土地及人行道，網友則譏諷謝家豪宅是「衣鳯百貨」。謝衣鳳回應，該房屋產權並非其本人所有，土地取得與建築申請流程皆合法，並無違建情事。

