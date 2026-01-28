炮仗花瀑綻放迎新春 嘉市揭開花季序幕

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】炮仗報喜迎新春，位於嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外，長達百公尺的炮仗花正值盛開期，一串串橘黃色花朵如春節炮竹般熱烈綻放，沿著外牆層層垂落、傾瀉而下，交織成壯觀的「橘色花瀑」，應景喜氣又壯觀，吸引遊客打卡駐足。歡迎大家來嘉，漫步花海與城市景觀交錯的街頭，感受新春氣息，體驗專屬嘉義的幸福花季。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，北回歸線穿越嘉義市，孕育出四季宜人、風光明媚的自然景致，一年四季皆適合旅人造訪。春節期間，農試所牆外的炮仗花瀑熱情迎賓，不僅是每年春節前後吸引遊客打卡的景點，更曾吸引電視影集《華麗計程車》在此取景；不僅炮仗花牆吸睛，有「南部最美自行車道」之稱的嘉油鐵馬道紅瓦厝站一帶的無患子葉片也逐漸轉為金黃，遠望過去彷彿一條閃耀金光的林蔭隧道。市區洋紅風鈴木也接力盛開，為街頭添上一抹浪漫粉紅。今年的春節假期即將到來，九天連假恰逢西洋情人節，誠摯邀請全國旅人與情侶們安排一趟嘉義市小旅行，在春日花海與人文風情中，寫下屬於彼此的幸福回憶。

張婉芬處長另指出，春節過後的黃金風鈴木將接力登場，沿著軍輝橋旁堤防綻放出一片耀眼的金黃，是在地人默默珍藏的賞花秘境。接續油桐花、藍花楹、花旗木與阿勃勒等也將輪番登場，嘉義街頭從春到夏處處皆景、驚喜連連。歡迎民眾來嘉賞花，並搭配市府推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典（https://pse.is/5l69wx），走訪好吃、好買、又好逛的特色潮店，感受嘉義市多元豐富的城市魅力。

嘉義市政府推薦遊客下載「愛嘉義 APP」，查詢嘉義市公車路線與即時動態、YouBike 點位地圖、旅遊攻略及停車場資訊；搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘市區電動公車，再結合站點密集的 YouBike 租賃系統，讓新春假期來嘉義市拍照、走春、慢遊更加輕鬆便利。

