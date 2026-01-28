炮仗花瀑綻放迎新春 揭開嘉義市花季序幕

嘉義市農試所圍牆上的炮竹花熱烈綻放，形成一片壯觀的「橘色花瀑」，充滿喜氣。（圖：嘉義市政府提供）

炮仗報喜迎新春！春節將到，嘉義市嘉義農業試驗分所外牆上，長達一百多公尺的炮仗花目前正在盛開，一串串橘黃色花朵如炮竹般熱烈綻放，形成一片壯觀的「橘色花瀑」，充滿喜氣，吸引眾多遊客觀賞打卡。

嘉義市政府觀光新聞處指出，春節期間，嘉義農試所牆外的炮仗花瀑熱情迎賓，是每年春節前後眾多遊客必訪的景點，更曾吸引電視影集《華麗計程車》前往取景。除了炮仗花牆吸睛，嘉義市「嘉油鐵馬道」有「南部最美自行車道」之稱，其中，紅瓦厝站一帶的無患子葉片目前已逐漸轉為金黃，遠望過去彷彿一條閃耀金光的林蔭隧道。隨後，嘉義市區洋紅風鈴木也會接力盛開，為街頭添上一抹浪漫粉紅。

觀光新聞處長張婉芬表示，今年的春節假期即將到來，九天連假恰逢西洋情人節，誠摯邀請全國旅人與情侶們安排一趟嘉義市小旅行，在春日花海與人文風情中，寫下屬於彼此的幸福回憶。

另外，春節過後，嘉義市黃金風鈴木就會登場，沿著軍輝橋旁堤防綻放出一片耀眼的金黃，是在地人默默珍藏的賞花秘境。後續還有油桐花、藍花楹、花旗木與阿勃勒等都會陸續綻放。歡迎民眾來嘉賞花，走訪好吃、好買、又好逛的特色潮店，感受嘉義市多元豐富的城市魅力。（龐清廉報導）