炮仗花瀑迎新春 嘉義市花季繽紛展開

春節腳步將近，嘉義市街頭率先洋溢濃濃年味。位於農業部嘉義農業試驗分所外，長達百公尺的炮仗花牆近日進入盛開期，橘黃色花串如同節慶炮竹般熱烈綻放，沿著外牆層層垂落，交織成氣勢磅礡的「橘色花瀑」，喜氣又壯觀，吸引不少民眾與遊客駐足拍照，為嘉義市揭開新春花季序幕。

↑圖說：交織成壯觀的「橘色花瀑」吸引遊客打卡駐足。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，北回歸線穿越嘉義市，造就四季宜人、風光明媚的城市風貌，全年皆適合旅遊。每逢春節前後，農試所外的炮仗花瀑便成為人氣打卡景點，甚至曾吸引電視影集《華麗計程車》前來取景，成為嘉義市的代表性春節風景之一。

除了炮仗花牆，市區多處花景也陸續接力登場。被譽為「南部最美自行車道」的嘉油鐵馬道紅瓦厝站一帶，無患子樹葉逐漸轉為金黃，遠望宛如一條閃耀金光的林蔭隧道；市區街道上的洋紅風鈴木也悄然綻放，為城市增添浪漫粉色氛圍。適逢九天春節連假且緊接西洋情人節，市府誠摯邀請全國旅人與情侶走訪嘉義市，在花海與人文風情交織中，留下專屬的新春回憶。

↑圖說：嘉油鐵馬道紅瓦厝站無患子葉片呈現閃耀金光的林蔭隧道（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

張婉芬也指出，春節過後，軍輝橋旁堤防的黃金風鈴木將接棒登場，綻放一片耀眼金黃，是在地人珍藏的賞花秘境；隨後油桐花、藍花楹、花旗木與阿勃勒等花季也將陸續展開，從春到夏，嘉義街頭處處皆景。民眾可搭配市府推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，串聯特色店家與城市風景，深入體驗嘉義市多元而迷人的魅力。

嘉義市政府也建議遊客下載「愛嘉義 APP」，即時查詢公車路線、YouBike 點位、旅遊資訊與停車場動態，並善用電子票證免費搭乘市區電動公車，結合站點密集的 YouBike 租賃系統，讓新春假期來嘉義市賞花、走春與慢遊更加輕鬆便利。

