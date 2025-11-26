「炮兵團」1人HIV陽性 整團嚇到急衝醫院篩檢「又有人中鏢...」

有醫師分享遇過病患組「炮兵團」到東南亞尋歡，結果篩檢出HIV陽性，整團人急忙到門診求篩檢。示意圖／翻攝自PIXABAY

近年來我國年輕族群感染HIV人數不斷攀升，截至去年底全台累積已有超過3.63萬名HIV感染者。有醫師分享，曾遇過病患組「炮兵團」到東南亞尋歡，沒想到事後有成員篩檢出陽性，結果整團成員只好團進團出一起到門診求篩檢。

許多人一聽到愛滋病就聞風色變，據疾管署統計，全台累計已超過3.6萬名HIV的感染者，尤其是年輕族群成長幅度增加，也讓醫界對此相當憂心。中山醫學大學近日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，希望能夠透過科學視角，讓年輕世代能夠重新認識HIV。

中華民國台灣懷愛協會理事長、中山附醫感染科主任李原地分享案例，表示曾遇過一團固定到東南亞尋歡的「炮兵團」，每次在出發前都會事先進行HIV篩檢，待確認沒問題後才能出發。沒想到某次其中一人竟驗出陽性反應，其他參與過的成員也趕緊組團去篩檢，結果真的又有一人「中鏢」。由於群體性行為的風險極高，李原地提醒，即使事前有篩檢也可能存在空窗期，千萬不要心存僥倖。

HIV是什麼？

致病原

HIV（Human Immunodeficiency Virus）即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒。目前可分為兩型，HIV-1和HIV-2。HIV-1是大多數國家中最主要造成愛滋病的病因。HIV-2主要分布在西非。兩種病毒的致病力並不相同，感染HIV-1後超過90%的患者會在10-12年內發病成為愛滋病。而HIV-2致病力較低，較不易發展成為愛滋病。

愛滋病毒3大傳染途徑：

性行為傳染：與愛滋病毒感染者發生口腔、肛門、陰道等方式未戴保險套之性交或其他體液交換時，均有受感染的可能。

血液傳染：輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑；與感染愛滋病毒之注射藥癮者共用注射針頭、針筒或稀釋液；接受愛滋病毒感染者之器官移植。

母子垂直感染：感染愛滋病毒的母親在妊娠期、生產期、或因授乳而將愛滋病毒傳染給嬰兒。

潛伏期

指感染愛滋病毒後到出現臨床症狀的期間，一般是5-15年(目前稱為隱形期或次臨床期)。但部分愛滋病毒感染者在感染後約2-6星期會出現感冒樣的原發性感染症狀，具有較高的病毒量且傳染力強，稱為急性初期感染。

愛滋病毒感染後的病程快慢不一。空窗期或潛伏期時，許多患者沒有症狀，患者可能繼續進行(高風險)性行為，而將病毒傳播給他人。

空窗期

感染愛滋病毒後，需要經過一段時間後才會在血(體)液中出現愛滋病毒抗原及抗體，這段已感染卻檢驗不出陽性結果的時間即為空窗期。一般而言，空窗期約為3-12週，依使用的檢驗方式而有所不同。以最新式的確認檢驗方法：HIV分子生物學核酸檢測（NAT）為例，愛滋檢驗空窗期可縮短至11天。檢驗機構提供何種檢驗，請洽各諮詢檢驗機構。在空窗期間內，因體內已存在病毒，已具傳染力。若與他人發生不安全性行為後經篩檢為陰性，但仍懷疑自身感染者，可於空窗期後再次檢驗，或就醫由醫師視需要進行NAT的檢驗，但此期間應避免與他人發生不安全性行為。

發病症狀

人類受到愛滋病毒感染後，若未以藥物有效控制，可能導致身體免疫力降低，而容易發生伺機性感染或腫瘤，此種症狀稱為「後天免疫缺乏症候群」，俗稱「愛滋病」(AIDS)。

愛滋病的發病症狀變化極大，依感染者的免疫力好壞、感染細菌的種類及感染部位的不同，會有不同的發病症狀。

譬如，感染肺囊蟲就會引起肺炎症狀，感染肺結核菌就會引起肺結核症狀，感染口腔念珠菌就會引起念珠菌症狀。

如何預防？

安全性行為：單一性伴侶，避免多重性伴侶或與陌生人發生性行為，性行為時均要全程正確使用保險套，若需要使用潤滑液，應選用水性潤滑液，不可使用油性潤滑物質（如嬰兒油、凡士林），以避免保險套破損。

不使用毒品、不與人共用注射針頭、針筒或稀釋液。

有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行1次愛滋篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。及早發現感染、及早就醫治療，愛滋感染已是可有效治療的慢性疾病。

懷孕時要接受愛滋病毒檢查，如果媽媽為愛滋病毒感染者，從懷孕期間就要開始接受藥物治療，並和醫師討論視情況選擇適當生產方式及使用預防性治療措施。

暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)：沒有感染愛滋病毒但有感染風險的民眾經醫師問診及檢驗評估後，可透過穩定持續服用PrEP，讓體內有足夠的藥物濃度來預防被愛滋病毒感染。

暴露愛滋病毒後預防性投藥(PEP)：如有從事不安全危險性行為、遭性侵害、共用針器或稀釋液的注射藥癮者等，而有直接接觸到疑似愛滋病毒的血液或體液，經預防性投藥之醫院醫師評估後，給予暴露後的抗愛滋病毒預防性投藥，以避免感染愛滋病毒。

感染後如何治療？

治療方法：感染愛滋病毒目前沒有根治的方法，但是以雞尾酒療法(HAART, highly active antiretroviral therapy)治療，體內愛滋病毒可以得到良好的控制，達到測不到的狀態。患者在規則服用雞尾酒療法一段時間後，健康狀況與常人無異，且病毒量測不到，幾乎不會透過性行為傳播(U=U, Undetectable = Untransmittable)。因此只要好好服藥就可以維持健康，大大降低傳染風險。



