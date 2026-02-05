炸年糕做法為何？油溫幾度剛好？麵糊比例怎麼調？氣炸鍋做法有哪些？

炸年糕做法超簡單！炸年糕象徵年年高升，是農曆春節餐桌上常見的菜色之一，廣受許多民眾喜愛，究竟炸年糕做法、步驟為何？炸年糕用什麼麵粉？麵糊比例怎麼調？氣炸鍋做法有哪些？Yahoo新聞帶你一同了解。

炸年糕象徵年年高升，是農曆春節餐桌上常見的菜色之一。（示意圖／Getty Images）

炸年糕用什麼麵粉？麵糊比例怎麼調？

巧婦難為無米之炊，想做出可口的炸年糕，一定要先備好食材，由於炸年糕有多種做法，Yahoo新聞也提供兩種版本的麵糊做法，大家可以根據手邊有的材料，或是飲食習慣擇一嘗試：

名廚阿基師分享，麵糊比例是炸年糕美味的關鍵，萬一沒抓好比例，炸出來的年糕就容易變得軟爛，影響口感，想享用酥脆的炸年糕，可準備以下食材，並將之調勻成糊狀，就能做出不含蛋可素食的配方：

低筋麵粉12匙。

泡打粉1匙。

水19.5匙。

沙拉油6匙。

檸檬汁3匙（可以用醋代替）。

國宴主廚阿慶師指出，麵糊加白醋可以讓炸年糕更酥脆，製作麵糊時，應先過篩低筋麵粉，加入在來米粉、玉米粉或太白粉、蛋、水拌勻至呈濃稠狀，再加入白醋、鹽巴順時鐘拌勻，接著在麵糊內沖入2大匙60度左右的溫油，在冬天室溫靜置1小時，或冰進冰箱預備：

低筋麵粉200克。

在來米粉50克。

玉米粉或太白粉20克。

雞蛋3顆。

水200毫升。

白醋二分之一小匙。

鹽巴三分之一小匙。

溫油2大匙。

炸年糕做法、步驟為何？炸年糕油溫幾度剛好？

想把年糕切成方便食用的片狀，阿慶師分享撇步，建議民眾可以在刀子稍微塗一點油，就能減低刀子的負擔。切好年糕、準備好麵糊後，就能把年糕裹上麵糊，丟下油鍋用中小火酥炸3分鐘，炸到表面金黃酥脆即可出爐。

至於炸年糕油溫幾度剛好？阿慶師表示，炸年糕最佳的溫度在175～180度，想知道油溫有沒有達標，可以丟一點麵糊滴進油鍋，若麵糊馬上彈起來，就代表溫度達到170、180度左右。

炸年糕氣炸鍋做法有哪些？

隨著近年來氣炸鍋越來越普及，各式各樣的氣炸鍋食譜應運而生，YouTube頻道「胃小姐的餵食記」也分享酥皮年糕、餅乾夾心年糕等做法，有興趣的民眾不妨也在家試試看！

酥皮年糕

將紅豆年糕切片、酥皮切成長條三角形。

用酥皮將年糕裹住。

在氣炸鍋鋪一層烘焙紙，將酥皮年糕放進氣炸鍋，放置的時候注意三角形尖端應朝下放。

190度氣炸10分鐘。

出爐即可享用。

餅乾夾心年糕

將紅豆年糕切成適合蘇打餅乾的大小。

把切片的年糕夾在兩塊蘇打餅乾中間。

在氣炸鍋鋪一層烘焙紙，將餅乾夾心年糕放進氣炸鍋。

180度氣炸6分鐘。

出爐即可享用。

撰稿：吳怡萱