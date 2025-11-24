炸彈客襲巴基斯坦準軍事部隊總部 「先開火再自爆」3死11傷

巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今（24）日鎖定一處準軍事部隊總部發動攻擊，造成3名人員喪生與11人受傷。警方稱，攻擊者強行進入位於開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）首府佩沙瓦市（Peshawar）的邊防警備隊總部開火，並引爆炸彈自爆身亡。

11月24日在佩沙瓦，救援人員在準軍事部隊總部大門附近檢查一輛受損車輛。（圖／美聯社）

根據《路透社》與《美聯社》，一名匿名高級官員透露，第一名自殺炸彈客在總部的主要入口處發動攻擊，其他攻擊者則趁機進入建築。他補充說明，「執法人員，包括軍隊和警察，已經封鎖該地區並正在謹慎處理情況，因為當局懷疑總部內仍有一些恐怖分子」。

佩沙瓦警察局長艾哈邁德（Saeed Ahmad）表示，事發當時，約有150名隊員正在總部內的空地進行晨間訓練。

副指揮官伊克巴爾（Javed Iqbal）表示，有3名準軍事人員在這場攻擊中喪生。政府營運的雷丁夫人醫院（Lady Reading Hospital）發言人表示，在襲擊中受傷的11人目前情況穩定。

安全官員對襲擊現場進行檢查。（圖／美聯社）

截至目前，尚未有武裝組織宣稱對此次攻擊負責。

報導稱，邊防警備隊總部位於佩沙瓦人口密集的地區。當地民眾汗（Safdar Khan）表示，「道路已被軍隊、警察和安全人員封閉並進行管制」。

巴基斯坦與阿富汗上個月發生致命邊境衝突後，活躍於當地的伊斯蘭激進武裝分子近期加強了攻擊力度。巴方指責阿富汗塔利班（Taliban）庇護武裝分子，並稱他們從阿國跨境發動攻擊。不過，喀布爾當局否認指控。

